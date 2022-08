Fantezileri kabusa döndü! Ormanlık alanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren adamın penisine kertenkele girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago eyaletinde yaşayan Shawn isimli bir adam cinsel ilişki sırasında yaşadığı ilginç deneyim sayesinde dikkatleri çekmeyi başardı. TLC’nin Sex Sent Me To The ER programında yeninden canlandırılan hikayesine göre, Shawn sevgilisiyle ormanlık bir alanda cinsel ilişkiye girdiği sırada kabusu yaşadı. Küçük bir kertenkelenin penisinden içeri girmesi üzerine adam büyük bir panikle hastaneye gitti.

“BÖYLE BİR ŞEY İLK KEZ GÖRÜYORUM”

Shawn büyük bir acıyla hastaneye geldiğini söyleyen Dr. Katrina Nguyen, “Kertenkele idrar yolunu doğru hareket ediyordu. Röntgen çekerek durumu tespit etmeyi başardık. Sonrasında ise cerrahi operasyonla duruma müdahale ettik. Shawn durumundan garip bir şekilde zevk alıyordu. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm” dedi.

Ormanlık bir alanda cinsel deneyim yaşama fikrinin ruhsal olarak kendisini bulma arayışından kaynaklandığını dile getiren Shawn, “Cinsel ruhumu bulmaya çalışıyordum. Bulduğum sadece bacaksız bir kertenkele oldu” diye konuştu.