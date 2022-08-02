Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Fantezileri kabusa döndü! Ormanlık alanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren adamın penisine kertenkele girdi

Fantezileri kabusa döndü! Ormanlık alanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren adamın penisine kertenkele girdi

02.08.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago eyaletinde yaşayan Shawn isimli bir adam sevgilisiyle beraber ormanlık bir alanda cinsel deneyim yaşamak istedi. İkili bir ağacın altına oturarak yakınlaştıkları sırada Shwan cinsel organında dayanılmaz bir acı hissetmeye başladı. Shawn’ın ağrısına dayanamaması ve cinsel organının yanması üzerine ikili hastanenin yolunu tuttu.

Fantezileri kabusa döndü! Ormanlık alanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren adamın penisine kertenkele girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Şikago eyaletinde yaşayan Shawn isimli bir adam cinsel ilişki sırasında yaşadığı ilginç deneyim sayesinde dikkatleri çekmeyi başardı. TLC’nin Sex Sent Me To The ER programında yeninden canlandırılan hikayesine göre, Shawn sevgilisiyle ormanlık bir alanda cinsel ilişkiye girdiği sırada kabusu yaşadı. Küçük bir kertenkelenin penisinden içeri girmesi üzerine adam büyük bir panikle hastaneye gitti.

Cezaevinde skandal! Dolapta mahkumla cinsel ilişkiye giren gardiyan tutuklandıCezaevinde skandal! Dolapta mahkumla cinsel ilişkiye giren gardiyan tutuklandı

“BÖYLE BİR ŞEY İLK KEZ GÖRÜYORUM”

kapak yeni4

Shawn büyük bir acıyla hastaneye geldiğini söyleyen Dr. Katrina Nguyen, “Kertenkele idrar yolunu doğru hareket ediyordu. Röntgen çekerek durumu tespit etmeyi başardık. Sonrasında ise cerrahi operasyonla duruma müdahale ettik. Shawn durumundan garip bir şekilde zevk alıyordu. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm” dedi.

2

Ormanlık bir alanda cinsel deneyim yaşama fikrinin ruhsal olarak kendisini bulma arayışından kaynaklandığını dile getiren Shawn, “Cinsel ruhumu bulmaya çalışıyordum. Bulduğum sadece bacaksız bir kertenkele oldu” diye konuştu.

Cinsel ilişki sırasında kabusu yaşadı! Cinsel organı ters dönen kadın soluğu hastanede aldıCinsel ilişki sırasında kabusu yaşadı! Cinsel organı ters dönen kadın soluğu hastanede aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 Ağustos Salı: TV yayın akışı...2 Ağustos Salı: TV yayın akışı...
Denizde zor anları! Teknesine yaklaşıp...Denizde zor anları! Teknesine yaklaşıp...
Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
cinsel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...

Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bikini üstünü çıkarttı! Göğüslerini elleriyle kapatarak...

Bikini üstünü çıkarttı! Göğüslerini elleriyle kapatarak...

İlginizi Çekebilir

Zararları çok korkunç! Hemen geri dönün

Zararları çok korkunç! Hemen geri dönün

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Herkesin zayıflamak için içtiği yağ kanseri tetikliyor!

Herkesin zayıflamak için içtiği yağ kanseri tetikliyor!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.