Far matlaşması nedir? Neden olur?

Farın yapıldığı malzeme nedir? 1980’li yıllarda çeşitli ülkelerde otomobil farlarında dikdörtgen ve yuvarlak yapının kullanımı yaya güvenliği ve aerodinamik kaygılarla sonlandırıldı. Bu far tipleri genellikle cam malzemeden üretiliyordu ve bu tarihlerden sonra cam yerine polikarbon plastik kullanılmaya başlandı.

Far üreticileri bu matlığı giderebilmek için üretimden çıkan farları özel parlatıcı ve dayanıklı bir cila ile kaplarlar. Bu uygulama otomobil boyaları üzerine koruma ve görsel amaçlı uygulanan son kat kaplamaya benzemektedir.

Far neden matlaşır?



Günümüzde farlarda kullanılan polikarbon malzemenin birçok avantajı bulunsa da matlaşma gibi önemli bir dezavantajı da bulunmaktadır. Bu matlaşma sünger görünümlü polikarbon malzeme üzerine kaplanan dayanıklı cilanın zamanla özelliğini yitirmesi ve incelmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak her far aynı zamanda matlaşmaz. Bu süreyi belirleyen etkenler ise şunlardır.

Güneşin zararlı UV ışınları

Farın yarattığı ısı

Kullanılan ortamdaki toz, tuz, çamur ve kimyasal miktarı

Sert araba yıkama fırçaları ve makinaları

Farlar kısa yada uzun bir süre sonra kullanıma bağlı olarak yapısı gereği mutlaka matlaşır. Kimi far 60.000km ve 2-3 yılda matlaşmaya başlayacağı gibi kimi far 150.000km ve 7-8 yılın ardından matlaşmaya başlayabilir. Ancak bazı durumlarda farların matlaşması geciktirilebilir. Diğer taraftan araçta kullanılan far malzemesinin kalitesi de önemli rol oynayabilmektedir ve bu nedenle bazen çevre faktörleri farklı araçlarda farklı sonuçlar verebilmektedir. Ancak bu durumu bir kenara koyacak olursak matlaşmanın daha az olduğu araçlar genellikle şöyledir.