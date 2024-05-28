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    4. Sosyal medya fenomeni Gracie Bon, 'Vücudumu seviyorum' diyerek paylaştı! Selülitlerini, fazla kilolarını ve çatlaklarını gizlemedi

    Sosyal medya fenomeni Gracie Bon, 'Vücudumu seviyorum' diyerek paylaştı! Selülitlerini, fazla kilolarını ve çatlaklarını gizlemedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.05.2024 11:29
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    Sosyal medyada estetik operasyonlar sayesinde devasa boyutlara ulaşan kalça ölçüleri nedeniyle kısa sürede fenomene dönüşen Gracie Bon, son paylaşımında kendisini mükemmel olarak tanımlayarak beden pozitifliğine yönelik bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim diğer kişiler tarafından kusur olarak görülen selülit, fazla kilo ve çatlakları büyük bir gururla sergiledi.

    Panamalı 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gracie Bon, 6.3 milyon takipçisiyle sokakta yürürken çekilen bir gönderisini paylaştı. Fenomen isim gönderisine, "Panamalı ve sırtındaki kıvrımlar, selülit ve çatlaklarla mükemmel" notunu ihmal etmedi.

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    Fenomen ismin 106 binden fazla beğeniye ulaşan gönderisi kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her bakımdan mükemmel" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir ilham kaynağı" yorumunu yaptı.

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