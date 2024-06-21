Farah Zeynep Abdullah 1 adet muz için ödediği paraya isyan etti! 'Altın kaplama mı?'

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa 1 adet muz için ödediği paraya isyan etti. Şu sıralar tatilde olan Farah Zeynep Abdullah ünlü bir kahve zincirinden muz aldı.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Aldığı muzu ve alışverişinin fişini Instagram hesabından paylaşan Farah Zeynep, paylaşımına "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım." notunu düştü.

MUZUN FİYATINA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımına; 'Muz altın kaplama mı?', 'Muzun fiyatı bile şaşırtıcı hale geldi', 'Bu fiyatlar zenginleri bile rahatsız ediyor' gibi yorumlar yapıldı.





