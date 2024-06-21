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  4. Farah Zeynep Abdullah 1 adet muz için ödediği paraya isyan etti! 'Altın kaplama mı?'

Farah Zeynep Abdullah 1 adet muz için ödediği paraya isyan etti! 'Altın kaplama mı?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 13:37
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah şimdi de son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Farah Zeynep 1 adet muz için ödediği parayı gösterip isyan etti.

Farah Zeynep Abdullah 1 adet muz için ödediği paraya isyan etti! 'Altın kaplama mı?'

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa 1 adet muz için ödediği paraya isyan etti. Şu sıralar tatilde olan Farah Zeynep Abdullah ünlü bir kahve zincirinden muz aldı.

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'ÇOK HEYECANLIYIM'

Aldığı muzu ve alışverişinin fişini Instagram hesabından paylaşan Farah Zeynep, paylaşımına "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım." notunu düştü.

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MUZUN FİYATINA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımına; 'Muz altın kaplama mı?', 'Muzun fiyatı bile şaşırtıcı hale geldi', 'Bu fiyatlar zenginleri bile rahatsız ediyor' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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