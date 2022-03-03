Farah Zeynep Abdullah Bergen galası sonrası, partide 'Erik dalı' oynadı

'Acıların kadını' olarak hafızalara kazınan Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filminin galasında başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ilgi odağı oldu. Farah Zeynep Abdullah gecede tercih ettiği takımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Kırışık olan pantolonu gözlerden kaçmayan oyuncu oldukça eleştirildi.

Farah Zeynep Abdullah gecenin sonunda yapılan partide ise kurtlarını döktü. Oyuncunun 'Erik Dalı' şarkısında oynadığı anlar damga vurdu.

Ünlü oyuncunun sahnedeki bu anlarına hayranları beğeni yağdırdı.



