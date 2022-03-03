MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Farah Zeynep Abdullah Bergen galası sonrası, partide 'Erik dalı' oynadı

Farah Zeynep Abdullah Bergen galası sonrası, partide 'Erik dalı' oynadı

03.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde başrol olan Farah Zeynep Abdullah galanın ardından yapılan partide kurtlarını döktü. Farah Zeynep Abdullah Alper Aytekin ile birlikte sahneye çıkıp 'Erik dalı' oynadı.

'Acıların kadını' olarak hafızalara kazınan Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filminin galasında başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ilgi odağı oldu. Farah Zeynep Abdullah gecede tercih ettiği takımıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Kırışık olan pantolonu gözlerden kaçmayan oyuncu oldukça eleştirildi.

Farah Zeynep Abdullah gecenin sonunda yapılan partide ise kurtlarını döktü. Oyuncunun 'Erik Dalı' şarkısında oynadığı anlar damga vurdu.

Bergen filminin galası gerçekleştirildi! Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu galaya katıldıBergen filminin galası gerçekleştirildi! Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu galaya katıldı

Ünlü oyuncunun sahnedeki bu anlarına hayranları beğeni yağdırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhabirin üstüne yürümüştü! "Haksız tahrik altında ağzımdan çıktı"Muhabirin üstüne yürümüştü! "Haksız tahrik altında ağzımdan çıktı"
Murat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenskiy'i uyarmıştıMurat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenskiy'i uyarmıştı
Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın için flaş tahmin!

Gram altın için flaş tahmin!

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor!

Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor!

Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

İlginizi Çekebilir

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.