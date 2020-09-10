Farah Zeynep Abdullah çileden çıktı! ‘Bu neyin kafası...’

Bir dönem adı Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’la anılan Farah Zeynep Abdullah uzun süren televizyon hasretine son vererek yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç neslin sevilen komedyenlerinden Doğu Demirkol’la ilişkisini noktaladıktan sonra sosyal medya fenomeniyle görüntülenen oyuncu hakkında çıkan aşk haberlerini net bir şekilde reddetmişti. Aşk haberlerinin asılsız olduğunu söylemesi üzerine Reynmen’in kendisini takipten çıkmasını ti’ye alan Farah Zeynep Abdullah bu sefer yeni dizisi hakkında yapılan haberlere sert cevap vermeyi seçti.

‘NASIL KÖTÜ NİYETLİ’

15 Eylül Salı akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarına gelecek olan MAsumlar Apartmanı dizisinin 1. bölümünün fragmanı yayınladı. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı dizinin setindeki çalışma koşullarının iyi olmadığı iddia edildi. Yayınlanan haberde set çalışanların 13 saat ara vermeden çalıştırıldığı ifade edildi.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Farah Zeynep Abdullah adeta ateş püskürdü. Güzel oyuncu, “Bu neyin kafası, böyle bir şey yok. Nasıl kötü niyetli ve hiçbir gerçeklik payı olmayan bir haber şok oldu. Sette şahit olduğum kadarıyla her şeye çılgınca dikkat ediliyor. Bu haber gerçekten okuduğum en uydurma, en kötü haberlerden biri” ifadelerini kullandı.