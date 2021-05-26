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Farah Zeynep Abdullah duyurdu! Masumlar Apartmanı'na sürpriz bir misafir geliyor

26.05.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Masumlar Apartmanı", yeni bölüm için güzel sürprizler hazırlıyor. Dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı sürprizlerin bir kısmını ortaya çıkardı.

Farah Zeynep Abdullah duyurdu! Masumlar Apartmanı'na sürpriz bir misafir geliyor

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi "Masumlar Apartmanı", salı günleri en çok izlenen yapımlardan biri olmayı sürdürüyor. "Kırmızı Oda" ve "Camdaki Kız" gibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlanan dizi, her biri ayrı psikolojik hastalıklara sahip bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Sıra dışı senaryosu ve başarılı oyunculukları sayesinde ilk bölümünden beri gündemden düşmeyen dizi, senaryonun kısır döngüye girmesi nedeniyle biraz rating kaybetti. Bu yüzden, ekip bazı sürprizler yapmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Farah Zeynep Abdullah duyurdu

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah da bu dizi sayesinde uzun bir aradan sonra ekranlara döndü. Dizide İnci karakterini oynayan ünlü oyuncu, başarılı performansı sayesinde her hafta övgülere boğuluyor. Söylentilere göre, sezon sonunda diziden ayrılma ihtimali de var. Bu iddialara karşı henüz kimse bir şey söylemedi. Ancak ünlü oyuncudan setin sürprizlerine yönelik bir açıklama var.

Farah Zeynep Abdullah

Önümüzdeki hafta diziye Farah Zeynep Abdullah'ın çok sevdiği ve pandemiden önce birlikte yaşadığı anneannesi de konuk olacak. Ünlü oyuncu, "Masumlar'da bomba sürprizler, şoklar" diyerek anneannesinin set hallerini paylaştı.


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Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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