MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen kimdir?

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen kimdir?

03.02.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi büyük bir merakla bekleniyor. Filmin başrolü olan şarkıcı Bergen'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. "Acıların kadını" olarak da bilinen şarkıcının hayatı beyazperdeye aktarıldı. Sinemaseverler Bergen filminin ne zaman vizyona gireceğini araştırıyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen kimdir?

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri insanlar tarafından merak ediliyor. Acıların kadını olarak arabesk şarkıcısı Bergen'in hayatı sinemaya taşındı. Bergen filminin ne zaman vizyona gireceğini şarkıcının hayranları öğrenmek istiyor. Arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi vizyon tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...

BERGEN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bergen, Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Bergen "acıların kadını" olarak da bilinen şarkıcı yaşadığı acı dolu hayatı beyazperdeye taşınmıştır. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri herkes tarafından merak ediliyor. Bergen filmi 4 Mart 2022'de sinemalarda olacak.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bergen filminin kadrosunda; Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu,Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin yer alıyor.

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer yada bilinen sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959 yılında Mersin doğdu. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. Ankara'da konservatuara başladı ancak okulu yarım bıraktı. Bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı. Ankara'da bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği Seyman isimli kulüpte arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söyledi. Sesini beğenen kulüp sahibi, kendisine sahneye çıkmasını teklif etti. Ankara'da birçok pavyon'da çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gitti.Adana'da Halis Serbest ile tanıştı. Daha sonra Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son verdi. Bergen, Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Ünlü isim 14 Ağustos 1989 yılında Pozantı, Adana'da hayatını kaybetmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralya’dan 'Göbeklitepe' albümü! İnsanlık tarihinin ilk kalıntılarını anlatıyorAvustralya’dan 'Göbeklitepe' albümü! İnsanlık tarihinin ilk kalıntılarını anlatıyor
7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"
Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadıMahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Bergen Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

5 gün önce baba olmuştu! Acı haber

5 gün önce baba olmuştu! Acı haber

İlginizi Çekebilir

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.