Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen kimdir?

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri insanlar tarafından merak ediliyor. Acıların kadını olarak arabesk şarkıcısı Bergen'in hayatı sinemaya taşındı. Bergen filminin ne zaman vizyona gireceğini şarkıcının hayranları öğrenmek istiyor. Arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi vizyon tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...

BERGEN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bergen, Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Bergen "acıların kadını" olarak da bilinen şarkıcı yaşadığı acı dolu hayatı beyazperdeye taşınmıştır. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri herkes tarafından merak ediliyor. Bergen filmi 4 Mart 2022'de sinemalarda olacak.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bergen filminin kadrosunda; Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu,Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin yer alıyor.

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer yada bilinen sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959 yılında Mersin doğdu. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. Ankara'da konservatuara başladı ancak okulu yarım bıraktı. Bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı. Ankara'da bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği Seyman isimli kulüpte arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söyledi. Sesini beğenen kulüp sahibi, kendisine sahneye çıkmasını teklif etti. Ankara'da birçok pavyon'da çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gitti.Adana'da Halis Serbest ile tanıştı. Daha sonra Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son verdi. Bergen, Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Ünlü isim 14 Ağustos 1989 yılında Pozantı, Adana'da hayatını kaybetmiştir.

