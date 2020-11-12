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Farah Zeynep Abdullah Murat Boz ile aşk yaşadığı iddialarıyla dalga geçti

12.11.2020 09:02 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve Murat Boz'un aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu aşk iddialarına yanıt verince Murat Boz da hemen aynı paylaşımı yaptı.

Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana dönen Farah Zeynep Abdullah'ın Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. Daha önce adı Reynmen ile anılan ünlü oyuncu bu iddiaları ti'yi alarak yalanladı.

İddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah bir müzik projesi üzerine çalıştıkları için bir araya gelmiş ve aşk başlamıştı. Abdullah bu iddialara hem video ile hem de Twitter üzerinden yanıt verdi.

Bomba iddia! Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah...Bomba iddia! Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah...

Farah Zeynep Abdullah "Bir kadın ve bir erkek arkadaş olabilir, kesin bilgi yayalım" paylaşımı yaptı. Güzel oyuncu ardından ise bu haberlerle dalga geçerek "Murat Boz ile sevgiliymişiz bir de gizliyormuşuz" dedi.

Ekran Alıntısı

Abdullah'ın bu paylaşımını Murat Boz da paylaşmayı ihmal etmedi.

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