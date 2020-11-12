Farah Zeynep Abdullah Murat Boz ile aşk yaşadığı iddialarıyla dalga geçti

Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana dönen Farah Zeynep Abdullah'ın Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. Daha önce adı Reynmen ile anılan ünlü oyuncu bu iddiaları ti'yi alarak yalanladı.

İddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah bir müzik projesi üzerine çalıştıkları için bir araya gelmiş ve aşk başlamıştı. Abdullah bu iddialara hem video ile hem de Twitter üzerinden yanıt verdi.

Farah Zeynep Abdullah "Bir kadın ve bir erkek arkadaş olabilir, kesin bilgi yayalım" paylaşımı yaptı. Güzel oyuncu ardından ise bu haberlerle dalga geçerek "Murat Boz ile sevgiliymişiz bir de gizliyormuşuz" dedi.

Abdullah'ın bu paylaşımını Murat Boz da paylaşmayı ihmal etmedi.



