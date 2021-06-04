Farah Zeynep Abdullah'tan ilgi çeken diyalog! Hakkında çıkan haberi ti'ye aldı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı adlı dizide geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme ile hayranlarını üzmüştü. Sezona iddialı bir giriş yapan ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizide sezon finaline yaklaşırken, dizinin İnci'nin ayrılacağı iddia edildi. Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan bu iddiaların ardından farklı projeler ile görüşmeye başladığı öne sürüldü. Başarılı oyuncu önceki gün gazeteci Birsen Altuntaş'ın kendisi hakkında haber yapmasını ti'ye almasıyla gündeme geldi.

AYRILIK HABERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrolü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finaline kısa bir süre kala Abdullah'ın diziden ayrılarak yeni projelerde yer alacağı iddiası, bu iddia hızlıca yayılmıştı. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Abdullah'ın ayrılık iddiaları ortalıkta büyük yankı uyandırırken, ünlü oyuncudan hayranlarını hem sevindiren hem de beklenmedik bir çıkış geldi.

#MasumlarApartmanı dizisinin kadrosundan ayrılan #FarahZeynepAbdullah gelen iş tekliflerini değerlendirmeye başladı. Bakalım yeni adresi neresi olacak? — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) June 3, 2021

O İDDİALARI YALANLADI

Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme tekrar getirdiği ayrılık iddialarını yanıtladı. Başarılı oyuncu, Altuntaş'ın "Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. Yeni iş tekliflerini değerlendiriyor" iddiasına "Yoo" mesajıyla karşılık vermesi ile herkesi şaşırttı. Fakat gazeteci iddiasında ısrar edince. Şaşırtan bir diyalog ortaya çıktı.