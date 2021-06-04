Farah Zeynep Abdullah'tan ilgi çeken diyalog! Hakkında çıkan haberi ti'ye aldı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı adlı dizide geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme ile hayranlarını üzmüştü. Sezona iddialı bir giriş yapan ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizide sezon finaline yaklaşırken, dizinin İnci'nin ayrılacağı iddia edildi. Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan bu iddiaların ardından farklı projeler ile görüşmeye başladığı öne sürüldü. Başarılı oyuncu önceki gün gazeteci Birsen Altuntaş'ın kendisi hakkında haber yapmasını ti'ye almasıyla gündeme geldi.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrolü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finaline kısa bir süre kala Abdullah'ın diziden ayrılarak yeni projelerde yer alacağı iddiası, bu iddia hızlıca yayılmıştı. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Abdullah'ın ayrılık iddiaları ortalıkta büyük yankı uyandırırken, ünlü oyuncudan hayranlarını hem sevindiren hem de beklenmedik bir çıkış geldi.
#MasumlarApartmanı dizisinin kadrosundan ayrılan #FarahZeynepAbdullah gelen iş tekliflerini değerlendirmeye başladı. Bakalım yeni adresi neresi olacak?— birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) June 3, 2021
Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme tekrar getirdiği ayrılık iddialarını yanıtladı. Başarılı oyuncu, Altuntaş'ın "Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. Yeni iş tekliflerini değerlendiriyor" iddiasına "Yoo" mesajıyla karşılık vermesi ile herkesi şaşırttı. Fakat gazeteci iddiasında ısrar edince. Şaşırtan bir diyalog ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın "Yoo mu? İş görüşmesi yapan dublörün o zaman" söylemi ile Abdullah "Süper Şaka"yanıtını verdi.
Bunun üzerine "Her şakanın altında bir gerçek yatar atasözümüz de mevcut Farahçığım" cevabıyla karşılaşan ünlü oyuncu bu yanıta "Hor şokonon oltondo bor gorçok yotor otosozonomoz do movcot Fohoçoğom" şeklinde karşılık vererek ti'ye aldı.
Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir
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