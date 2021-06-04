MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Farah Zeynep Abdullah'tan ilgi çeken diyalog! Hakkında çıkan haberi ti'ye aldı

Farah Zeynep Abdullah'tan ilgi çeken diyalog! Hakkında çıkan haberi ti'ye aldı

04.06.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'nin iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nda sezon boyunca İnci karakterine hayat vermesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz hafta diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından yeni projeler ile görüşmeye başladığı öne sürülen ünlü oyuncu, kendisi ile ilgili haber yapan Birsen Altuntaş'la arasındaki diyalog herkesi şaşırttı.

Farah Zeynep Abdullah'tan ilgi çeken diyalog! Hakkında çıkan haberi ti'ye aldı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı adlı dizide geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme ile hayranlarını üzmüştü. Sezona iddialı bir giriş yapan ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizide sezon finaline yaklaşırken, dizinin İnci'nin ayrılacağı iddia edildi. Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan bu iddiaların ardından farklı projeler ile görüşmeye başladığı öne sürüldü. Başarılı oyuncu önceki gün gazeteci Birsen Altuntaş'ın kendisi hakkında haber yapmasını ti'ye almasıyla gündeme geldi.

AYRILIK HABERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrolü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finaline kısa bir süre kala Abdullah'ın diziden ayrılarak yeni projelerde yer alacağı iddiası, bu iddia hızlıca yayılmıştı. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Abdullah'ın ayrılık iddiaları ortalıkta büyük yankı uyandırırken, ünlü oyuncudan hayranlarını hem sevindiren hem de beklenmedik bir çıkış geldi.

O İDDİALARI YALANLADI

Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme tekrar getirdiği ayrılık iddialarını yanıtladı. Başarılı oyuncu, Altuntaş'ın "Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. Yeni iş tekliflerini değerlendiriyor" iddiasına "Yoo" mesajıyla karşılık vermesi ile herkesi şaşırttı. Fakat gazeteci iddiasında ısrar edince. Şaşırtan bir diyalog ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah'tan ilgi çeken diyalog! Hakkında çıkan haberi ti'ye aldı

MUHABBET UZAYINCA Tİ'YE ALDI

Birsen Altuntaş'ın "Yoo mu? İş görüşmesi yapan dublörün o zaman" söylemi ile Abdullah "Süper Şaka"yanıtını verdi.
Bunun üzerine "Her şakanın altında bir gerçek yatar atasözümüz de mevcut Farahçığım" cevabıyla karşılaşan ünlü oyuncu bu yanıta "Hor şokonon oltondo bor gorçok yotor otosozonomoz do movcot Fohoçoğom" şeklinde karşılık vererek ti'ye aldı.

Farah Zeynep Abdullah'tan ilgi çeken diyalog! Hakkında çıkan haberi ti'ye aldı

FARAH ZEYNEP ABDULAH KİMDİR?

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir

Farah Zeynep Abdullah'tan ilgi çeken diyalog! Hakkında çıkan haberi ti'ye aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Yeni markasını duyurduYeni markasını duyurdu
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.