Farah Zeynep Abdullah yine imaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş ve buradaki tarzı ile uzun süre konuşulmuştu.

Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Uzun zamandır saç rengini koyu kullanan Abdullah saçlarını sarıya boyattı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü ismin yeni hali takipçilerinden tam not aldı. Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.







