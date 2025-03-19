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Fare eti yedirilip eziyet gördüğünü iddia etti! Açıklamadaki Türkiye detayı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.03.2025 14:09
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İngiliz fenomen Ellis Matthews, sosyal medyada devlet yardımlarıyla lüks bir yaşam sürdüğünü iddia ettiği videolarla büyük tepki topladı. Tutuklanarak hapishaneye gönderilen Matthews, koşulları "cehennem" olarak tanımlarken, fare etiyle beslenip eziyet gördüğünü söyledi. Türkiye ve Kamboçya'yı, İngiltere'ye dönmek yerine daha iyi seçenekler olarak gördüğünü belirtti.

Fare eti yedirilip eziyet gördüğünü iddia etti! Açıklamadaki Türkiye detayı...

İngiltere'den gelen Ellis Matthews, sosyal medyada lüks hayatını İngiliz devlet yardımlarıyla sürdürdüğünü iddia eden videolar çekti. Videoları büyük tepki topladı ve birçok şikayet geldi. Bunun üzerine tutuklanan Matthews, suçlamaları reddederek, "Bu videolar sadece şakaydı, Tayland'dayken Birleşik Krallık’tan tek kuruş bile almadım. Takipçi kazanmak için yalan söyledim" dedi.

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"FARE ETİ YEDİRDİLER, EZİYET GÖRDÜM"

Hapishanedeki yaşamını anlatan Matthews, oldukça kötü koşullardan şikayet etti. Cildinin kızarıklıklarla dolduğunu, oğluyla birlikte bitlendiğini ve böcek ısırıklarıyla zor durumda olduklarını söyledi. Ayrıca, hapishanede farelerin dolaştığını ve yemek olarak sadece topaklanmış pirinç ile fare eti verildiğini belirtti. Matthews, "Bize fare eti yedirdiler, eziyet gördük" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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"TÜRKİYE VE KAMBOÇYA DAHA İYİ SEÇENEKLER"

Sınır dışı edilmesi planlanan fenomen, İngiltere'ye dönmek istemediğini belirtti. Matthews, "Eğer İngiltere'ye gidersem sosyal hizmetler oğlumu benden alacak. Bu yüzden Türkiye ve Kamboçya benim için çok daha iyi seçenekler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Türkiye fare hapishane
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