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Fast food yeme alışkanlığını bırakan kadın bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolara şaşkınlık yarattı

03.11.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki Alex Hollywell-Rolfe, yemek yeme bağımlılığı olduğunu ve birkaç farklı diyet denemesi hatta bir kişisel antrenör olmasına rağmen kilo vermekte zorlandığını itiraf etti. Bu durum onu farklı bir şekilde harekete geçirdi. Verdiği kiloların sonrasında değişimi herkesi şaşırttı.

Fast food yeme alışkanlığını bırakan kadın bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolara şaşkınlık yarattı

Alex Hollywell-Rolfe, kilo verme sürecine dair yaşadıklarını anlattı. Zorlu diyet programları ve spor yapmasına rağmen bir türlü kilo vermemekten şikayet eden kadın sonunda mide küçültme ameliyatı oldu. Değişiminin asıl başlangıcı ise fast food yeme alışkanlığını bırakmasıyla başladı. 1 yıl içinde inanılmaz bir kilo verme aşamasına imza atan Alex Hollywell-Rolfe, 3 beden küçüldü. Yakın çevresi de dahil olmak üzere verdiği kilolardan sonra değişimiyle şaşkınlık yaratan Alex Hollywell-Rolfe, hayatını tamamen sağlıklı beslenme üzerine bir kez daha kurguladı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

kapak obezite

Sosyal medyada “Sleevemetofixit” sayfasıyla kısa sürede popüler olan Alex Hollywell-Rolfe, kilo verme serüvenine dair ilginç açıklamalar yaptı. Alex Hollywell-Rolfe, “Kilo vermek için her şeyi denedim. Mide küçültme ameliyatının tek seçeneğim olmasını istemedim. Ama bu ameliyattan önce sadece 1-2 kilo kaybediyordum. Her gün fast food restoranlarından yemek sipariş ediyordum. Menüler genellikle iki kişi doyurabilecek büyüklükte oluyordu.” dedi.

Fast food tüketiminin ulaştığı boyutların sonrasında daha çok kilo aldığını dile getiren Alex Hollywell-Rolfe, hayatının kontrolünü geri aldığını ifade etti. Yaklaşık 15 kilo verdikten sonra yaşamının daha sağlıklı olduğunu dile getiren Alex Hollywell-Rolfe, yeme alışkanlıklarının değişmesinin aile bütçesine de katkı sağladığını söyledi.

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