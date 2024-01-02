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Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'Öcalan' ve 'Hilafet' benzetmesi: İkisinin de ortak amacı...

02.01.2024 13:02 | Son Güncelleme:
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Dün İstanbul'da gerçekleştirilen Filistin'e destek mitingi sonrasında bir kişi, mitinge katılan Kelime-i Tevhid Bayrağı açan bir kişiye yumruk atmış bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı da tartışmalara katılmıştı. Bugün köşesinde bu konuyu kaleme alan Fatih Altaylı, 'Öcalan' ve 'Bağımsız Kürdistan' üzerinden verdiği örnekle dikkat çekti.

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'Öcalan' ve 'Hilafet' benzetmesi: İkisinin de ortak amacı...

İstanbul'da 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege A. tutuklanmıştı. Kısa sürede gündem olan olayla ilgili sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılmıştı.

"ELİNE SAĞLIK" YAZMIŞTI

Bu olaydan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından 'Eline Sağlık' yazan Gazeteci Fatih Altaylı gündem olmuş, eski Bakan Mustafa Varank'ta Altaylı'ya tepki göstermişti.

Altaylı bugünkü yazısına 'yumruk' olayını taşıdı ve şu ifadeleri kullandı;

Soruyu başka türlü sorarak başlayalım. Sokaklarda bir elinde PKK bayrağı olduğu söylenen çaput, diğerinde Öcalan posteri ile “Bağımsız Kürdistan” diye bağırarak yürüyen birine, bir genç gelip yumruk atsa idi, bu genci tutuklar mıydınız!

Polis bu genci gözaltına almaya kalkıştığı sırada bir başka PKK yandaşı gelip polisin yanında bu gence yumruk atsa polise neler söylerdiniz!

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"İKİ SUÇ AYNIDIR"

Mevcut durumun bundan hiç farkı yoktur. PKK bayrağı taşıyan da anayasal düzene karşı bayrak açmıştır, hilafet bayrağı açıp hilafet isteyen de… İkisinin de suçu birbirinin aynıdır.Her ikisi de aynı suçu işlemektedir.

Ama ikisine de hiçbir vatandaş anayasal düzeni korumak maksadı ile de olsa yumruk atamaz.

"DEVLET TARAFSIZ OLMALIDIR"

Düzeni korumak devletin görevidir.Devlet de tarafsız olmalıdır. Anayasal düzene başkaldıran herkese aynı adaletle yaklaşmalıdır. Aslında ihkakı hakkı doğuran da devletin haksızlığa bulaşmasıdır. Ha gelelim sonrasına.

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"YUMRUK ATANA SAHİP ÇIKARLARDI"

Anayasal düzene PKK adına karşı çıkana yumruk atılsaydı, son zamanlarda milliyetçiliği ayaklar altına almaktan vazgeçenler yumruk atana sahip çıkar, siyasal Kürt hareketinin mensupları ise yumruk atana saldırırlardı.

Hilafet bayrağı açarak anayasal düzeni yıkma kararında olduğunu beyan edene ise milliyetçiliği ayaklar altına almaktan şimdilerde vazgeçenler sahip çıkıyor ve yumruk atanı suçluyorlar.

"DURUM ÇOK AÇIK"

Üstelik bunların arasında bakanlık koltuğuna oturtulmuş, kaldırılmış zavallılar da var! Anayasaya karşı işlenen bir suçu destekleyen bakanlar.

Oysa durum çok açık. Anayasal düzene karşı olmak suçtur.

Bu suçu işleyenlerden birini alkışlayıp, diğerine sahip çıkmak ise ancak Cumhuriyet düşmanlarının yapacağı bir iştir. İkisi arasında hukuki açıdan hiçbir fark yoktur. PKK’yı savunan milletvekili ile hilafet bayrağını savunan milletvekilinin soyu aynıdır. Her ikisinin de ortak amacı bu Cumhuriyet’i yıkmaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı öcalan yumruk
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