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  4. Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya-Cem Yılmaz polemiği yorumu! "İyi kazanıyorlar! Hasan kıskanmış olabilir..."

Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya-Cem Yılmaz polemiği yorumu! "İyi kazanıyorlar! Hasan kıskanmış olabilir..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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Konuşanlar ile ünlenen Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında yaşanan polemiğe dair Fatih Altaylı da yorumunu paylaştı. "Cem Yılmaz başka bir dik yani Hasan Can Kaya henüz o Lig'de değil" diyen Fatih Altaylı'nın sözleri dikkat çekti.

Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya-Cem Yılmaz polemiği yorumu! "İyi kazanıyorlar! Hasan kıskanmış olabilir..."

Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasında yaşanan atışma sosyal medya gündeminden düşmüyor. Cem Yılmaz, gösterilerinden birinde seyircilerin Gebze'den geldiklerini söylemesi üzerine "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." yanıtını vermiş ve sonrasında ise Hasan Can Kaya'nın konuşma şeklini tiye almıştı.

Cem Yılmaz'ın ifadelerine yanıt veren komedyen Hasan Can Kaya ise "Küçük bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış" yanıtını vermişti.

Fatih Altaylı da bu konuya dair fikirlerini paylaştı. "İkisini de seviyorum tabii Cem Yılmaz başka bir şey Hasan Can Kaya başka bir şey" diyen Altaylı devamında şu ifadeleri kullandı:

YUTUYT

"Cem Yılmaz Bir stand up'çı, Hasan Can Kaya Cem Yılmaz gibi değil Hasan Can daha çok seyirciyle itişen, bol küfürlü bir muhabbet yürüten eğlenceli mi eğlenceli zeki mi zeki fırlama mı fırlama ama Cem Yılmaz başka bir dik yani Hasan Can Kaya henüz o Lig'de değil tabii onun Cem'e veteran demesi bana dense çok bozulmam. Cem'in de pek bozulduğunu sanmıyorum bozulmuş mudur ondan da emin değilim."

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"ANLAMSIZ BİR TARTIŞMA"

"İkisi iki ayrı şey niye kavga ediyorlar?" diyen Fatih Altaylı "İkisi de iyi para kazanıyorlar. Cem tabii daha çok kazanıyor ve daha uzun süredir kazanıyor belki Hasan Can onu da kıskanmış olabilir bilmiyorum sanmıyorum da ihtiyacı da yok. Farklı kültürlere hitap ediyorlar. Anlamsız bir tartışma tavsiyem uzatmamaları" ifadelerini kullandı.

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Fatih Altaylı Hasan Can Kaya
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