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    4. Fatih Altaylı gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı... "Fatih hoşçakal dedi"

    Fatih Altaylı gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı... "Fatih hoşçakal dedi"

    14.12.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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    YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuk olan usta gazeteci Fatih Altaylı, babasına vedasını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Altaylı'nın anlattıkları izleyenleri de duygulandırdı. Babasın rüyasında gördüğünü ve kendisine "Hoşçakal Fatih" dedikten 15 dakika sonra ölüm haberini aldıklarını söyleyen Altaylı'nın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

    YouTube'da yayınlanan Katarsis programında Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Fatih Altaylı oldu. Altaylı, çocukluğunu, ailesini, büyüme hikayesini, gazeteci olma yolculuğunu ve bir gazeteci olarak tüm dönüm noktalarını anlattı. Programın bir bölümünde babasıyla vedasını anlatan Altaylı'nın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yer aldı.

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    BABASINA VEDASINI ANLATTI

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    Babasının bir inme sonucunda komaya girdiğini söyleyen Altaylı, "Babam 2010 yılının yılbaşının ertesi günü bir inme sonucunda komaya girdi. Hastaneye kaldırıldı ve doktorlarıyla konuştuğumuzda 'Dönme ihtimali %10-%15. Ama biliniz ki dönerse babanız eski babanız olmayacak.' dedi. Biz gene bir umutla iyileşmesini bekledik. Çok da uzun olmayan bir zaman sonra ızdırap çektiğini gördüm" diyerek hastahane günlerini anlattı.

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    Babasının ölümü rüyasında gördüğünü ifade eden Altaylı, "İlginçtir öldüğünü rüyamda gördüm. Yataktan kalktım, annem 'Ne oldu neden uyandın' dedi. 'Babam benimle vedalaştı galiba öldü' dedim. Zor anlatmak. Rüyamda babam geldi çırılçıplak, dizime uzandı. 'Fatih hoşçakal' dedi. Uyandım. 15 dakika sonra telefon çaldı. Hastaneden arayıp 'Babanızı kaybettik' dediler" ifadelerini kullandı.

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