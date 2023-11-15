Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı! Diri diri yanarak ölümünü izledi... Komşuları durumundan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Rusya'nın Primorsky bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir anne üçüncü çocuğunu evinde doğurdu. Primorsky bölgesindeki Olenevod köyünde yaşayan anne prematüre olarak doğan üçüncü çocuğunu sobaya atarak öldürdü. Trajik ölümle ilgili cinayet soruşturmasının başlatıldığı ifade edildi.

KOMŞULARIN HİÇBİRİ GÖRMEDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan annenin komşuları doğum yaptığını bildiklerini ancak beş ay geçmesine rağmen erken doğan bebeği henüz göremediklerini söyledi.

Raporlara göre anne bir doktora veya hastaneye kayıtlı değildi. Diğer iki çocuğu da annenin bakımındaydı. Rus kolluk kuvvetleri, evinde bebeğe dair hiçbir iz bulunamamasının ardından cinayete ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.