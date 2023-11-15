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    4. Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı! Diri diri yanarak ölümünü izledi... Komşuları durumundan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

    Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı! Diri diri yanarak ölümünü izledi... Komşuları durumundan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

    15.11.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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    Rusya'nın Primorsky bölgesinde yaşayan anne prematüre doğan bebeğini dumanı tüten sıcak sobanın içine attı. Bebeğinin diri diri sobanın içinde yanarak ölümünü izleyen anne birinci derece cinayetle suçlanarak tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Rusya'nın Primorsky bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir anne üçüncü çocuğunu evinde doğurdu. Primorsky bölgesindeki Olenevod köyünde yaşayan anne prematüre olarak doğan üçüncü çocuğunu sobaya atarak öldürdü. Trajik ölümle ilgili cinayet soruşturmasının başlatıldığı ifade edildi.

    KOMŞULARIN HİÇBİRİ GÖRMEDİ

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    Yerel basında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan annenin komşuları doğum yaptığını bildiklerini ancak beş ay geçmesine rağmen erken doğan bebeği henüz göremediklerini söyledi.

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    Raporlara göre anne bir doktora veya hastaneye kayıtlı değildi. Diğer iki çocuğu da annenin bakımındaydı. Rus kolluk kuvvetleri, evinde bebeğe dair hiçbir iz bulunamamasının ardından cinayete ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

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    cinayet Rusya bebek
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