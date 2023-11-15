Öğretmen teknolojisinin azizliğine uğradı! Sevgilisiyle olan özel konuşmaları bir anda projeksiyon perdesinde yayınlanınca zor anlar yaşadı

Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'da paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeminin gündemine yerleşti. Öğrencilerin sınavda olduğu sırada sevgilisiyle bilgisayar üzerinden mesajlaşan öğretmen bilgisayarın projeksiyona bağlı olduğunu unutunca öğrencilerine ifşa oldu. Öğrencilerinin anlaşılmaz kahkahalarını fark eden öğretmen, bu eğlencenin kaynağını anlamaya çalıştı. Projektör ekranına doğru döndüğünde kız arkadaşıyla yaptığı sohbetin tüm sınıfa gösterildiğini fark etti.

ÖZEL KONUŞMALARI YER ALIYOR

Sevgilisinin rujuyla başlayan konuşma bir anda birbirlerine iltifatlara ve müstehcen ifadelere döndü. Öğretmen öğrencilerinin tüm konuşmadan haberdar olduğunu fark edince büyük bir utanç yaşadı. O anlar saniye saniye bir öğrenci tarafından kaydedilerek ifşa edildi.