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Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na neden katıldıklarını açıkladı! 'Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasını istemiyoruz'

26.03.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhur İttifakı'na neden katıldıkları ile ilgili gelen soruya yanıt veren Fatih Erbakan, "Ülkemizde 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetinin seçilmesine sebep oldunuz suçlamasıyla muhattap olmak istemedik" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na neden katıldıklarını açıkladı! 'Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasını istemiyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı almış ve cumhurbaşkanı adaylığından çekilmişti. Siyaset gündeminden düşmeyen gelişmenin ardından Erbakan, TRT Haber'de özel yayın konuğu oldu. Erbakan, neden Cumhur İttifakı'na katıldıklarına dair soruya da yanıt verdi.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI'NA NEDEN KATILDI?

Mevcut AK Parti ile sayın Cumhurbaşkanı ile sözünü ettiğimiz prensipler konusunda anlaştık. Mutabakat esastır. İnsanların sözleri esastır. Bu seçimle birlikte Meclis'e de güçlü bir şekilde girip uygulanmasının takipçisi olacağını söylüyoruz.

Ülkemizde 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetinin seçilmesine sebep oldunuz suçlamasıyla muhattap olmak istemedik. Bizim aday olarak devam etmemiz halinde böyle bir ihtimal söz konusuydu. Karşı blokta bir araya gelenleri görmemiz, FETÖ'nün karşı bloğa destek olduğunu görmemiz karşısında bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik.

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MİLLET İTTİFAKI'NI NEDEN SEÇMEDİ?

İktidarda mutlaka bir görev alalım diye ısrarımız olmadı. Millet İttifakı ile ilgili eleştirilerimiz uzun zamandır var. İdeolojik ve sosyal alanda çok ciddi problem olacaklarını ifade ediyoruz. 50 senelik milli görüş çizgisinde yürüyüp de Millet İttifakı'na katılmam mümkün değil.

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Fatih Erbakan

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