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Fatih Portakal'dan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisine sert eleştiri

07.03.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Hakan'ın Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncusu Hazal Kaya ile ilgili eleştirileri gündemdeyken Fatih Portakal da diziyle ilgili fikirlerini takipçileriyle paylaştı. Portakal, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisine dair sert eleştirilerde bulundu.

Fatih Portakal'dan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisine sert eleştiri

Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri gibi ünlü oyuncuları buluşturan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi gündemden düşmüyor. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya'nın oyunculuğu Ahmet Hakan tarafından sert dille eleştirilince dizi daha da çok gündem oldu.

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Fatih Portakal da diziyi beğenmeyen isimlerdendi. Pera Palas'ta Gece Yarısı'nı izleyen Portakal sosyal medyada düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

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Fatih Portakal paylaşımında "Son zamanlarda izlediğim kötü senaryolardan biri Pera Palasta Geceyarısı, anlamsız bir dizi olmuş. Pera Palas’ta kalmaya korkar insan. Replikler, sözler basit, hatta oyuncular da iyi değil. Diziden aklımda kalan replik: Ahmet abe..." dedi.

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fatih portakal Hazal Kaya
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