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Fatih Portakal ekranlara geri mi dönecek? Dikkat çeken sözler

21.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'deki görevinden bir yıl önce ayrılan gazeteci Fatih Portakal'dan ekranlara dönüş sinyali geldi. Portakal, "Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım, kabul ederse çıkarım." dedi.

Geçtiğimiz yıl FOX TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal, gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalına konuk oldu.

"BEN SAÇMA SAPAN TARTIŞMA PROGRAMLARINA GİRMEM"

FOX TV'den ayrıldıktan sonra yaşamına İzmir'de devam eden Portakal, "Televizyonlara, tartışma programlarına katılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bir kere ben saçma sapan tartışma programlarına girmem. Benden daha bilgili insanlar çıksın, ben onlardan bir şeyler öğreneyim. Konuk ağırlamayı seviyorum, ama tartışma programına çıkıp kendimi komik duruma düşürmek istemiyorum." yanıtını verdi.

SELÇUK TEPELİ'Yİ SADECE BİR KEZ İZLEMİŞ

Kendisinin yerine geçen Selçuk Tepeli'yi sadece bir kez izlediğini söyleyen Portakal, Tepeli'yi başarılı bulduğunu da dile getirdi.

Hem televizyon yayıncılığını eleştiren hem de sosyal medyanın rahatlığına değinen Portakal, aynı zamanda ileride bir kurumda çalışıp çalışmayacağına dair akıllarda oluşacak soruyu da cevaplandırdı.

EKRANLARA GERİ DÖNER Mİ?

"Siz şimdi bana bir kurumda çalışıp çalışmayacağımı sorabilirsiniz. Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım, kabul ederse çıkarım." dedi.

Ana haber bülteni bir daha sunmayacağını belirten Portakal, "Ana haber dönemini bitirdim ama karşılıklı sorgulamaya dair bir sohbet programı olabilir, ama benim şartlarımla." dedi.

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fatih portakal FOX Haber

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