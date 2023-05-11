MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal'ın Serdar Ortaç hakkındaki sözleri gündemden düşmüyor! Bircan Bali sert çıktı

Fatih Portakal'ın Serdar Ortaç hakkındaki sözleri gündemden düşmüyor! Bircan Bali sert çıktı

11.05.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati’nin katıldığı etkinlikte sahne alan Serdar Ortaç'ı hedef alan Fatih Portakal "Omurgasız" yorumuyla gündemde. Bircan Bali bu sözlere sinirlendi ve ünlü haberciye sert çıktı.

Fatih Portakal'ın Serdar Ortaç hakkındaki sözleri gündemden düşmüyor! Bircan Bali sert çıktı

Söylemezsem Olmaz programında Fatih Portakal'ın Serdar Ortaç'a söylediği sözler masaya yatırıldı.

Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati’nin katıldığı etkinlikte sahne alan Serdar Ortaç’a Haber spikeri Fatih Portakal tepki gösterdi, ‘Sanatçı değil, omurgasız biri’ söylemleriyle Serdar Ortaç’a ağır ithamlarda bulundu.

Ekran Alıntısı

"BU İKİLEMİ YAPMAYIN!"

Bircan Bali bu sözlerden rahatsız oldu ve Portakal'ı hedef aldı. Bali konuşmasında "Siz bunu hangi bilirkişiliğinizle söylüyorsunuz? Magazine de bulaşmayın ya... En azz 20 yıl dinlemişsinizdir nankörlük bu! Bu ikilemi yapmayın" dedi.

Kalçasının yarısı açıkta! "Kumaş eksik kalmış" Kalçasının yarısı açıkta! "Kumaş eksik kalmış"

Bali konuşmasının devamında ise "Şarkı özlemleri giderir, aşkları birleştirir, küsleri barıştırır, şarkı siyaset değildir. Bu arada Serdar omurgalarından da sıkıntılı olmasına rağmen çok omurgalı bir insandır ondan özür dilemenizi bekleriz" yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlarıyla pozlarını paylaşıp 'oy kullanın' dediİç çamaşırlarıyla pozlarını paylaşıp 'oy kullanın' dedi
Ayşegül Yıldız Survivor Semih ile aşk mı yaşıyor? Ortalığı karıştıran iddiaAyşegül Yıldız Survivor Semih ile aşk mı yaşıyor? Ortalığı karıştıran iddia
Gelen soru şoke etti! "Kocamın cinsel organını tuzlu suyla..."Gelen soru şoke etti! "Kocamın cinsel organını tuzlu suyla..."
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Serdar Ortaç söyledi

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...

İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...

Bakan Bilgin'den memur zamları ile ilgili açıklama!

Bakan Bilgin'den memur zamları ile ilgili açıklama!

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'

Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'

Otomobilde senetle satış dönemi

Otomobilde senetle satış dönemi

İlginizi Çekebilir

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.