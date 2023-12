Fatih Portakal, TFF Başkanı Büyükekşi’ye böyle seslendi: ‘Ok yaydan çıktı! Taraftar da galeyana gelecek artık’

10 gün önce Halil Umut Meler'in maç sonrasında Ankaragücü başkanı tarafından yumruklu saldırısı sonrası liglere süresiz ara verilmişti. Karşılaşmaların bu hafta yeniden başlaması, yine olaylı bir haftaya neden oldu. İstanbulspor Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Maçta ilk yarı 1-1'lik skor oluşurken, Trabzonspor İstanbulspor'un VAR incelemesine rağmen kabul edilmeyen penaltı itirazları sonrası 1 golle öne geçince saha karıştı.

BAŞKAN OYUNCULARINI SAHADAN ÇEKTİ

Dün oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor lehine bir penaltı pozisyonu oluştu. Yaşanan pozisyon sonrası VAR incelemesi, pozisyona penaltı vermedi.

Bir süre sonra Trabzonspor 2'nci golü bularak öne geçti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu sahaya girdi ve takımın sahayı terk etmesini istedi.

OYUNCULAR DİZ ÇÖKÜP YALVARDI

Oyuncular uzun süre başkanı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Hatta bir oyuncunun diz çöküp yalvardığı görüldü. İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral yarım kalan maç sonrasında sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Bedeli her ne olursa olsun" dedi.

Başkan Sarıalioğlu ise "takdir kamuoyunun, yapacak bir şey yok" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise olayla ilgili "Karar TFF'nin" demekle yetindi.

"BİRİNİ TOKATLAYACAK HALİM YOK"

Başkan Sarıalioğlu maçtan bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında hakemlere tepkisini, "doğruyu yaptığıma inanıyorum, inip birini tokatlayacak halim yok." sözleriyle dile getirdi.

NE CEZA GELECEK?

Sporcularından özür dileyen ve primlerini ödeyeceğini söyleyen Başkan Sarıalioğlu'nun hamlesinden sonra gözler TFF'ye çevrildi.

Yönetmeliğe göre, bir takım maçtan çekildiği zaman o takım 3-0 mağlup ilan ediliyor. Ayrıca 3 puanı silinen takımın başkan ve yöneticilerine men ve para cezaları da verilebiliyor.

FATİH PORTAKAL'DAN TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Fatih Portakal ise yaşanan olaylarla ilgili, "Halil Umut Meler'e yapılan o yumruklu saldırısı sonrası ok yaydan çıktı. Bundan sonraki her maçta siz bir olay bekleyin. Her maç olmasa da birçok maçta olacak. Taraftar da galeyana gelecek artık. Bunları yaşayacağız. Bir tazelenmeye ihtiyacımız var. TFF Başkanı sizin bu görevi bırakmanız gerekiyor ve ligin rahatlaması gerekiyor. Bir süre tehir edilmesi lazım ligin. Pazar günü Fenerbahçe-Galatasaray maçı var, kimse ne olacağını bilmiyor." ifadelerini kullandı.