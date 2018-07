Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Hazırlık maçı bir defa Sakaryaspor'a, başkana, yönetime ve Ahmet Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Gayet güzel ağırladılar bizi. Sakarya taraftarları da takımlarına nasıl destek olunur onu gösterdi. Gayet memnunuz. Bu yönden Sakaryaspor'a teşekkür ediyorum. Bize gelince yavaş yavaş özellikle atletik performans adına her gün yükseliyoruz. Hesaplamalarımıza göre de Tunus ve Atina'dan sonra, yani ayın 31'inden sonra daha da yükseleceğiz. Sabah çok oyun bir antrenman yaptık. Oradan geliyoruz buraya. İki bölüm halinde. Memnunum şöyle. Zaten hazırlık maçlarının amacı bu. Bir şekilde hazırlanmak. Hem fizik, hem teknik, hem taktik olarak bazı şeyleri zaman zaman iyi yapıyoruz. Bizim için de iyi bir hazırlık maçı oldu, herkese şans verdik. 10 gün sonra Süper Kupa oynayacağız. Sonra da lig başlayacak. İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne kadar da her şeyimizi daha üste çekeceğiz. Tabii sıkıntılarımız var. Sakatlıklar bunlar. Marioano birkaç hafta yine olmayabilir. Geçen sezonki sakatlığının bir başa türlüsü. Eren zaten ligin son 8 haftası artı tatil, artı bu 1-2 hafta o yok. Gomis sakat. Böyle olduğu zaman biraz eksik kalıyoruz. Bazı oyunculara yüklenmek zorunda kalıyoruz. Martin gibi yedeği de yok o da sakat. İşin garibi Yuto'da yarın geliyor. Dünya Kupası'ndan sonra izin verdik. Sonra Muslera geliyor. Bu kadarız bir açıkçası. Ama başkanımızla, yönetimimizle, Abdurrahim Albayrak ve hocalar ne yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

"CAMİANIN BANA BU GÜVENİ BENİ GURURLANDIRIYOR"

Galatasaray camiasının duyduğu güvenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Fatih Terim, "Camianın bana bu güveni beni bir defa çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Ancak omuzlarıma da sorumluluk bindiriyor. Ben ikinci kısmını daha çok önemsiyorum. Galatasaray'da böyle bir teveccüh varsa bizim her anımız dolu demektir. Ben ve arkadaşlarım da onun için çalışıyoruz. Tüm Galatasaraylıların şunu bilmesini istiyorum ki, hiç ümitsizliğe kapılmasınlar, UEFA ceza vermiş olabilir. Kimseyi suçlamadan, ne oldu demeden, artık çok vakti geçiriyoruz. Niye böyle oldu demeden, bu yanlış, bu doğru, kim yaptı, kim yapmadı bunlarla çok vakit geçiriyoruz. Biz bu durumda ne yapabiliriz onun derdindeyiz. Yakında değişik haberlerimiz olabilir. Bir şey yapıyorsak bilsinler ki Galatasaray'ın hayrı içindir. Olması gerekendir. Transfer konusu. Her gün birini okuyoruz. Ben bir daha söylüyorum. Resmi hiçbir teklif yok. Olabilir, resmi olmayan teklifler mutlaka şampiyon bir takımdır. İstekler vardır. Ancak yazılı bir teklif yok. Olursa da bunu paylaşırız. Benim her zaman sıkıntıda olduğum bunu nasıl düzeltiriz dediğim bir konu var. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi içerisinde sirkülasyon yapabilse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor. Oraya gitme diye sözleşmeye madde koyuyoruz. Ama gereksiz de bazen oyuncular tutuyoruz. Hem ekonomik olarak kaybediyoruz. Yani, bizde başarılı olmayan bir oyuncu her takıma gidebilmeli. dünyada bunun örnekleri var. Her sene Milan İnter'den, İnter Milan'dan alır. Dünyanın en önemli derbilerinden biridir. Ekonomik de değil, mantıklı da değil. Yani şu mu korkutuyor acaba? Bizde başarılı olmadı, orada başarılı olur mu acaba? Keşke başarılı olsa. Orada ne hocanın ne kimsenin kabahati yoktur. Tutmamıştır aşı. Dolayısıyla biz kendi ülkemizden, kendi içimizden halledemediğimiz sürece dışarıya bakıyoruz. Bunu bir kırabilirsek. Diyaloglarımız daha çok arttı. İnşallah bunu da halledebileceğiz. Bende 3 tane santrafor var, 2 tane bek, 4 tane orta saha var. Verebilirim ve gitmek istiyor. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok büyük bir şeyi halletmiş olacağız. Yapabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.