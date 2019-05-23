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Fatih Ürek 'bonkörüm' dedi o şarkıya ne kadar ödediğini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

'Gelinim Mutfakta' programıyla ekranlarda olan Fatih Ürek, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ürek Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'na şarkı için ne kadar ödediğini açıkladı.

Fatih Ürek 'bonkörüm' dedi o şarkıya ne kadar ödediğini açıkladı

Fatih Ürek konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Ürek'in açıklamalarından satır başları:

"Çok bonkörümdür. Demet Akalın ile birbirimize pahalı hediyeler alırız. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'na 'Tak tak' şarkısı için 300 bin TL ödedim. Ama kimseye tektaş almadım. O haberler gerçek değil.

EBRU GÜNDEŞ HAMİLE Mİ?

Ebru Gündeş çok mutlu. Kendi halinde... Çok çalışıyor tabi... Hamile falan değil.

"FRANSA'NIN EN ÜNLÜ MÜZİK KANALINDAN VERİLEN ÖDÜLÜ ALMAMA ENGEL OLDULAR"

35 senedir şarkıyla müzikle sahnelerdeyim gündemdeyim. Çok başarılı şarkılarda yaptım ama müzik adına bir tane ödül alamadım ben. 90'lı yıllarda bir albüm yaptım şu an olmayan kapanan bir firma vardı onlar ile çalıştım daha sonra Fransızların en ünlü müzik kanalından ödül aldım. Ama o ödülü bana vermediler. Beni göndermediler, yok ettiler.

Rant yüzünden beni yok saydılar. Bir ödül vermediler mesela. Yok öyle bir şey falan denildi. Üzeri kapatıldı firma örtbas etti.

Sonra o kadar ah etmişim ki demek battılar zaten.

SEDA SAYAN ESTETİK YAPTIRMAYA BİR AYDA KARAR VERDİ

Seda Sayan 'Fransız Askısı' yaptırmaya bir ayda karar verdi. Operasyon geçirdiğinde ben yanındayım videoya çektim zaten. Estetik yaptırıp pişman olduğum bir an olmadı. 10 sene önce lifting yaptırmıştım. Ekranda olunca ben hoş gözükmek istiyorum.

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