Fatih Ürek filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü! Paylaşımına yorum yağdı

Fatih Ürek, dansları, şarkıları ve katıldığı programlardaki açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Şarkıcı 'Hadi Hadi', 'Sus', 'Tak Tak', 'Hayde', 'Sallaya Sallaya' gibi seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazındı.

Şarkıcı son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. 519 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından arkadaşıyla çekilmiş bir pozunu yayınladı.

Ürek, filtreyi abartınca ortaya çıkan görüntü takipçilerini şaşırttı. Şarkıcının takipçileri "Ne yaptın kendine Fatih?", "Fatih ya bu filtre ne?", "Filtrene sağlık" gibi yorumlar yapıldı.





