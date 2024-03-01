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  4. Fatih Ürek filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü! Paylaşımına yorum yağdı

Fatih Ürek filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü! Paylaşımına yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 10:41
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Sahne tarzı, şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Şarkıcı paylaşımında filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü.

Fatih Ürek filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü! Paylaşımına yorum yağdı

Fatih Ürek, dansları, şarkıları ve katıldığı programlardaki açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Şarkıcı 'Hadi Hadi', 'Sus', 'Tak Tak', 'Hayde', 'Sallaya Sallaya' gibi seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazındı.

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Şarkıcı son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. 519 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından arkadaşıyla çekilmiş bir pozunu yayınladı.

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Ürek, filtreyi abartınca ortaya çıkan görüntü takipçilerini şaşırttı. Şarkıcının takipçileri "Ne yaptın kendine Fatih?", "Fatih ya bu filtre ne?", "Filtrene sağlık" gibi yorumlar yapıldı.

Chef GPT


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek sosyal medya
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