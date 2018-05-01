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'Fatih yeniden çekilir mi?'

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan iki dizi de reytinglerde hayal kırıklığı yaşadı.

'Fatih yeniden çekilir mi?'

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan iki dizi ve bir sinema filmi çekildiğini ancak beklentileri karşılayamadığını sözyledi. Koloğlu, 'yeni bir deneme olur mu?' sorusunu da sordu.

Fatih yeniden çekilir mi?

Taktım ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ olayına... Tarihin akışını etkileyen bir padişahtan bahsediyoruz. ‘Fatih Le Conquerant’dır dünyada ünü... Bu duruma layık bir yapım, hâlâ geçerlidir... İkisi dizi, bir sinema filmi olarak, üç başarısız ‘Fatih’ örneği oldu. Önemli değil. Hatta tam da bu isimle ‘Fatih Le Conquerant’ olarak neden tekrar çekilmez? Mesela bunu Netflix yapabilir. Hatta Türkiye’ye girme aşamasında olan Amazon da... Bir diğer çözüm, ortak yapım. Mesela Ruslarla olabilir. Hatta müziği de Cemal Reşit Rey’in ‘Fatih Senfonisi’ olarak seçilebilir. Çok görkemli bir eserdir ve o ruhu verir. Büyük düşünmek dedikleri böyle bir şey...

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Anahtar Kelimeler:
fatih sultan mehmet dizi

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