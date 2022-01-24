Fatma Girik hakkında şaşırtan detay! Meğer ünlü oyuncuyu ölümden kurtarmış

Ölümüyle sevenlerini gözyaşlarına boğan Yeşilçam yıldızı Fatma Girik'in, usta oyuncu Yılmaz Gruda'yı ölümden kurtardığını duyanlar şaşıp kaldı.

Yılmaz Gruda, Hülya Koçyiğit'e verdiği bir röportajda, Fatma Girik'in kendisini Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından döndürdüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

Sette 20-30 kişi vardı. Eğer 'Ölüyorum ben kaldırın şunu' desen bir saat gitti. Saate bakıyorum daha beş dakika var. Bütün o gerginlik sırasında nefes yok, gittim gidiyorum. 'Yılmaz dayan' diyorum. 'Stop' desem, 'beni çözün' desem bitecek...

100 lirayı 45 liraya kırdırıyorsun. Çünkü öyle paraya ihtiyaç var. Kostümler senin kostümlerin. Biliyorum, bütün herkes almayacak o gün parasını. Bunu kahramanlık olsun diye anlatmıyorum. Bir hadiseyi anlatıyorum...

Fatma da seyrediyor aşağıda. 'Sizin ben!' diye ayağa kalktı. O Fatma, koca masayı aldı benim altıma koydu.

Bir sandalye aldı, onun üstüne koydu ve Fatma uçtu, sandalyeye oturdu. Ne yaptı geldi beni kaldırdı. Prodüktör 'Fatmacığım biliyorsun' derken Fatma, 'Kes benim paramdan, kes' dedi."



