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Fatma Girik hakkında şaşırtan detay! Meğer ünlü oyuncuyu ölümden kurtarmış

24.01.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefatıyla milyonları ağlatan usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak sabahı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayata gözlerini yumdu. Ardında sayısız eser bırakan Girik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Fatma Girik hakkında şaşırtan detay! Meğer ünlü oyuncuyu ölümden kurtarmış

Ölümüyle sevenlerini gözyaşlarına boğan Yeşilçam yıldızı Fatma Girik'in, usta oyuncu Yılmaz Gruda'yı ölümden kurtardığını duyanlar şaşıp kaldı.

Fatma Girik hakkında şaşırtan detay! Meğer ünlü oyuncuyu ölümden kurtarmış

Yılmaz Gruda, Hülya Koçyiğit'e verdiği bir röportajda, Fatma Girik'in kendisini Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından döndürdüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

Sette 20-30 kişi vardı. Eğer 'Ölüyorum ben kaldırın şunu' desen bir saat gitti. Saate bakıyorum daha beş dakika var. Bütün o gerginlik sırasında nefes yok, gittim gidiyorum. 'Yılmaz dayan' diyorum. 'Stop' desem, 'beni çözün' desem bitecek...

Fatma Girik hakkında şaşırtan detay! Meğer ünlü oyuncuyu ölümden kurtarmış

100 lirayı 45 liraya kırdırıyorsun. Çünkü öyle paraya ihtiyaç var. Kostümler senin kostümlerin. Biliyorum, bütün herkes almayacak o gün parasını. Bunu kahramanlık olsun diye anlatmıyorum. Bir hadiseyi anlatıyorum...

Fatma Girik hakkında şaşırtan detay! Meğer ünlü oyuncuyu ölümden kurtarmış

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü?Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü?

Fatma da seyrediyor aşağıda. 'Sizin ben!' diye ayağa kalktı. O Fatma, koca masayı aldı benim altıma koydu.

Fatma Girik hakkında şaşırtan detay! Meğer ünlü oyuncuyu ölümden kurtarmış

Bir sandalye aldı, onun üstüne koydu ve Fatma uçtu, sandalyeye oturdu. Ne yaptı geldi beni kaldırdı. Prodüktör 'Fatmacığım biliyorsun' derken Fatma, 'Kes benim paramdan, kes' dedi."

Fatma Girik hakkında şaşırtan detay! Meğer ünlü oyuncuyu ölümden kurtarmış

Son dakika: Fatma Girik'in ölümü ünlü isimleri gözyaşlarına boğdu! Cüneyt Arkın, canlı yayında ağladı, Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş'ın sesi titrediSon dakika: Fatma Girik'in ölümü ünlü isimleri gözyaşlarına boğdu! Cüneyt Arkın, canlı yayında ağladı, Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş'ın sesi titredi


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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik
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