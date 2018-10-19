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'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

2010 yılında Kanal D ekranlarında gösterime giren 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi zirveden inmiyor. Yurt dışına en çok satılan diziler arasında birinci sırada yer alan dizinin 149 ülkeye satışı yapıldı.

'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

Beren Saat, Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi yayınlandığı dönemde reytinglerde birinci sıradan düşmedi. Türkiye dünyaya açılan dizi sektöründe günden güne ilerleme kaydediyor. Cadde yazarlarından Sina Koloğlu bugünkü köşe yazısında, en çok satan 10 yerli diziyi kaleme aldı.

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Türk dizilerinin dünya satış listesinde ABD'den sonra ikinci olduğunu hatırlatan Koloğlu, yazısına şöyle devam etti: 35 projemiz, 44-149 ülke aralığında satılıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. En çok satan ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, tam 149 ülkeye satışı yapılıyor.

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Listede böyle ilginç bir durum var. ‘Fatmagül’ ün Suçu Ne?’, artık kendi çapında bir dünya fenomeni.

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İkinci sırada ‘Kara Para Aşk’ yer alıyor (142 ülke)

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Üçüncü sırada ‘20 Dakika’ var (111 ülke). Bu dizi bizde epey sorun yaşadı. Yani beklenen olmadı. Ama yurt dışı pazarı öyle demiyor.

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Dördüncü sırada ‘Sıla’ (104 ülke)

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‘Ezel’, beşinci sırada 100 ülkeyle...

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Sonraki beş ise şöyle; ‘Unutulmaz’ (89 ülke)

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‘Muhteşem Yüzyıl’ ( 88 ülke)

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‘Gönülçelen’ (88 ülke)

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‘Asla Vazgeçmem’ (83 ülke)

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‘Gümüş’ ki bu yurt dışı satış hikayesinin dönüm noktası dizidir (80 ülke)

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‘Kayıp’ (80) ülke. Bir dip not, söz konusu dizi de, bizde tutmadı ama yurt dışı satışında ilk 10 içinde.

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Koloğlu, hangi kanalın en çok dizi sattığı listeyi ise "İlk 10 içinde kanallar arasında dağılım şöyle; Atv’nin dört dizisi, Kanal D ve Show TV’nin üç projesi ve Star TV’nin iki yapımı yer alıyor." şeklinde kaleme aldı.

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