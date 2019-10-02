'Fatmagül'ün Suçu Ne' Fransız Soap Awards 2019’da 'En iyi Uluslararası dizi' seçildi!

Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek’in paylaştığı, yapımcılığını Ay Yapım’ın yaptığı, yurt dışında “Fatmagül” adıyla yayınlanan dizi, Eylül ayı boyunca soapawards.fr internet sitesi üzerinden 325 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucu 9 yabancı diziyi geride bırakarak ödül törenine damgasını vurdu.

Dizinin senaristleri Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç ile yönetmen Hilal Saral, Paris’te Théâtre du Ranelagh’da gerçekleştirilen ödül törenine video mesajları ile katıldı. Ekip, dünya çapında kadınlara karşı uygulanan şiddete karşı durarak, kadınlarının sesini duyuran Fatmagül adına izleyicilere teşekkür etti.

2010 yılında Kanal D’de yayınlanmasının ardından Fatmagül, Kanal D International tarafından dünya ekranlarına taşınmaya devam ediyor.

Kanal D International Yönetici Direktörü Kerim Emrah Turna, “Bugün Fatmagül’ü 154 ülke ekranlarında izleyicilerle buluşturuyoruz. Son 9 yılda tüm dünyada bir fenomene dönüştü. İspanya başta olmak üzere birçok ülkede yerli yapımcılar tarafından yeniden çekiliyor. Fatmagül’ün İspanya’daki başarısı ile birlikte Batı Avrupalı yayıncılar Türk dramasının akıcı dili ve prodüksiyon kalitesini kabul etme yönünde ilk adımı atmışlardı. Fransız izleyicileri tarafından verilen bu ödül ise izleyicinin de ekranlarda daha fazla Türk içeriği görmek istediğinin açık bir kanıt oldu” ifadesini kullandı.

IDF1, RTL9 kanalları ile Soap Awards Facebook sayfasından aynı anda canlı yayınlanan ödül törenini yaklaşık 3 milyon kişi izledi.

