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Fay hattı olmayan ilçedeki depremler merak konusu oldu! Nedeni bilinmiyor

02.05.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Sivas’ın Gürün ilçesinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Yakınında fay hattı olmayan ilçedeki depremler merak konusu oldu. Uzmanlar, dikkat çeken depremlerin nedenini öğrenebilmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Fay hattı olmayan ilçedeki depremler merak konusu oldu! Nedeni bilinmiyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından Sivas’ın Gürün ilçesi de nasibini almıştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas’ın Gürün ilçesinde de meydana gelen depremler merak konusu oldu. Bölge yakınlarında fay hattı olmamasına rağmen meydana gelen depremler uzmanların dikkatini çekti. Uzmanlar, meydan gelen depremlerin nedenini öğrenmek için ‘Yeraltı Sismik Araştırma’ cihazı kurdu. Merkez Suçatı Mahallesi ve Dürmepınar köyüne kurulan cihazlarla sismik araştırması yapılacak. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler Kocaeli Araştırma Enstitüsü tarafından araştırılacak.

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“BU ÇALIŞMA GÜRÜN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, bu çalışmanın gürün için çok önemli olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra Gürün ilçemizde de Yula ve Kızırören köyü olmak üzere birkaç tane deprem yaşadık. Biz bu günde kadar Gürün’ün deprem bölgesi olmadığını, fay hattının geçmediğini biliyoruz ama meydana gelen depremlerden sonra belli aralıklarla birkaç tane deprem yaşadık. Bu vesileyle uzman kişiler tarafından Suçatı Mahallesi ve Dürmepınar köyünde Sismik Araştırma Merkezi kuruldu. 6 Şubat tarihinden sonra meydana gelen bu depremlerin neden olduğunu, Gürün’de fay hattının olup olmadığını bilmediğimiz için bu araştırma merkeziyle depremin sebepleri incelenecek. Biz de hemşehrilerimizi bu araştırmaların neticesinde bilgilendireceğiz. Bu çalışma Gürün için çok önemli” dedi.

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İHA

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deprem Sivas Gürün

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