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Faydaları saymakla bitmeyen en iyi kakao yağı çeşitleri

30.05.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitter, beyaz ve sütlü çikolata olması fark etmeksizin her öğün sevilerek tüketilen çikolataların ana maddesini oluşturan kakao yağı, hem cilt bakımında hem açık yaralarda tedavi amacıyla kullanılabiliyor. Peki, evde çikolata yaparken ya da cilt bakımında kullanabileceğiniz en iyi kakao yağı çeşitlerini birlikte keşfetmeye ne dersiniz?

Faydaları saymakla bitmeyen en iyi kakao yağı çeşitleri

Son zamanlarda hem kozmetik hem gıda sektöründe bir hayli geniş ölçekte kendine yer edinen kakao yağı, evlerde de yaygın kullanıma sahip! Üstelik düzenli kullanımla cildi canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kırışıklıkları da önlüyor. Kakao yağının kullanımı, ne işe yaradığı gibi merak ettiğiniz sorulara dair tüm cevaplara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra listemizde kimyasal madde içermeyen en iyi kakao yağı markalarına da yer verdik. Bu sayede ev konforunda leziz çikolatalar bile hazırlayabilirsiniz. Sizi, birbirinden kaliteli kakao yağı önerilerimizle baş başa bırakıyoruz!

1. Kokusuna âşık olacaksınız: Güzel Gıda Organik Kakao Yağı

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Öncelikle 'Kakao yağı nedir?' diye merak edenlerin sorusunu yanıtlayarak listemize başlayalım. Kakao yağı, yenilebilen, kendine has bir kokuya ve kıvama sahip kakao çekirdeğinden elde edilen bitkisel bir yağ. İlaç üretiminden çikolata yapımına, kozmetik ürünlerden gıda ürünlerine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Güzel Gıda Organik Kakao Yağı da kendine özgü bir tadı, aroması ve doğal kokusu bulunan muhteşem bir ürün. Üstelik ürün, herhangi bir kimyasal madde içermediği için çikolata yapımında da güvenle kullanılabiliyor. Bir kakao yağından fazlasını bulacağınız ürünü tükenmeden inceleyin deriz.

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2. Evde çikolata yapma zevkini Lokman Hekim Tunalı Kakao Yağı ile çıkarın!

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Hazır paketli ya da katkı maddeli çikolatalar yerine evde çocuklarınızla birlikte enfes çikolatalar hazırlamaya ne dersiniz? İşte, tam da bu noktada ihtiyaç duyacağınız saf kakao yağını Lokman Hekim Tunalı Kakao Yağı'nda bulabilirsiniz. Dilerseniz kakao yağını; şeker, fıstık, fındık ve hatta kuru meyvelerle karıştırarak minik kalıplarda leziz çikolatalar hazırlayabilirsiniz. Ürün, çikolatalara güzel bir kıvam vermesinin yanı sıra doğallığı ve aromasıyla da kendine hayran bırakıyor. Ayrıca deneyenlerin bir daha vazgeçemediği ürünü, sadece mutfakta değil, cilt bakımında da kullanabileceğinizin altını çizmeden geçmeyelim.

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3. Günümüzün süper gıdası: Hayfene Kakao Yağı

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En iyi kakao yağı markası olarak beğeni kazanan harika bir ürünle daha karşınızdayız, Hayfene Kakao Yağı! Hayfene'den kakao yağı arayışında olanlara özel olarak üretilen ürün, %100 soğuk sıkım tekniğiyle hazırlanıyor. Kakao ağacının meyvelerinden elde edilen ürün, her evde mutlaka olması gereken ürünlerden biri. Hatta öyle ki kakao aroması istediğiniz tüm çikolatalarda ve tatlılarda kullanabileceğiniz şahane bir kıvama sahip. Yapacağınız pankeklerden waffle kadar kakaonun kokusunu buram buram hissedeceksiniz. Ayrıca hem yaralarda ve cilt kuruluğunda kullanabileceğinizi hatırlatalım.

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4. Çok yönlü kullanım sağlar: Zencefil Organik Katı Kakao Yağı

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Evde çikolata yapımında kullanabileceğiniz lezzetli bir kakao yağı arayışındaysanız Zencefil Organik Katı Kakao Yağı'nı mutlaka denemelisiniz. Lezzetiyle bambaşka bir hazza bürünen ürün, vücut sıcaklığında eriyen yapısıyla da mutfakta çalışmanızı bir hayli kolaylaştırıyor. Dökme ürün şeklinde üretilen kakao yağı, yoğun sirkülasyondan dolayı her zaman taze kalıyor ve katkısız olarak sunuluyor. Yeri gelmişken "Kakao yağı nerelerde kullanılır?" diye merak edenlerin de kafasındaki soru işaretlerini giderelim. Kakao yağı, özellikle doğumdan sonra meydana gelen cilt çatlaklarından açık cilt yaralarına, güneşin bronzlaştırıcı etkisinden kabızlık sorunlarına kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

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5. Vegan ve glutensiz beslenmeye özen gösterenlere: Arifoğlu Kakao Çekirdeği Yağı

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Özellikle vegan beslenme rutinini benimseyen ve çeşitli sağlık sorunlarından dolayı glutensiz beslenmek durumunda kalan kişiler için lezzetli seçeneklerden biri de Arifoğlu Kakao Çekirdeği Yağı. Üstelik ürün, soğuk sıkım tekniği sayesinde daha da bir saf bir tat kazanıyor. Dahası içerisinde herhangi bir zararlı madde de bulunmuyor. Bu nedenle cildinize güvenle sürebilir, çikolata yaparken bile kullanabilirsiniz. "Kakao yağı ne işe yarar?" diye merak edenler varsa hemen açıklayalım. Cildi nemlendiren etkisinden antioksidan içermesine, cilt çatlaklarını gidermesinden ciltte oluşan gerginliği azaltmasına ve hatta bronzlaştırıcı özelliğe sahip olmasına kadar pek çok faydası bulunuyor.

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6. Doğal yaşam sevdalıları için birebir: Wefood Organik Kakao Yağı

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Hem tatlılarda alternatif olarak kullanabileceğiniz hem cilt bakımı yapabileceğiniz doğal mı doğal bir ürün önerisi ise WeFood'dan geliyor! WeFood Organik Kakao Yağı'nı hem saç ve tırnak hem cilt bakımında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Doğal ve geleneksel yollarla yetişen kakao meyvesinin çekirdeklerinden elde edilen yağ, oldukça yüksek aktif bileşenlere sahip. Üstelik sıvı formda olması sayesinde cilde kolayca sürülebiliyor. Soğuk sıkımla preslenerek elde edilen ve gluten içermeyen ürün, organik yaşamı hayatının tüm evresine entegre edenler için de oldukça ideal bir seçenek oluşturuyor. Eh, daha ne olsun?

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7. Doğal bronzlaştırıcı arayanlara: Monoville Soğuk Sıkım Bronzlaştırıcı Kakao Yağı

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Tatil planlarının yavaş yavaş yapılmaya başlandığı şu son zamanlarda tatil çantanızda mutlaka bulundurmanız gereken bir ürünle sizleri tanıştırmak istiyoruz. %100 doğal kakao çekirdeklerinden soğuk sıkım tekniğiyle elde edilen Monoville Soğuk Sıkım Bronzlaştırıcı Kakao Yağı sayesinde dilediğiniz her an özlediğiniz o yaz bronzluğuna kavuşabilirsiniz. Tamamen doğal içerikli ürün, cildin çabucak nemlenmesini sağlıyor. Ayrıca ürün, sadece ciltte oluşan gerginliği değil, aynı zamanda güneş lekelerinin de azalmasını sağlıyor. %100 saf olduğu için beğenerek kullanacağınızı düşündüğümüz bronzlaştırıcı kakao yağını tükenmeden inceleyin deriz.

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8. Bir kere denedikten sonra Seynur Kakao Yağı'nı çantanızdan hiç ayırmayacaksınız

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"Kakao yağı nasıl kullanılır?" diye merak edenleri buraya alalım! Kakao yağının birden çok kullanım alanı bulunuyor ancak en yaygın kullanımı, çikolata yapımı ve cilt bakımında bulunuyor. Özellikle insan vücudunun sıcaklığında hemen eriyebiliyor ve bu sayede cilde kolayca sürülebiliyor. Seynur Kakao Yağı da zengin içeriği sayesinde çatlayan ve kuruyan ciltlerin nemlendirilmesini sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırıyor. Üstelik doğumdan önce veya sonra oluşabilecek çatlaklar için de oldukça etkili. Adeta hayat kurtarıcı olarak formüle edilen ürünü çok beğeneceğinizden eminiz!

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9. Vücut bakımınızın vazgeçilmezi olmaya aday: Talya Katı Kakao Yağı

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Düzenli kullanımda hızlı ve sağlıklı bir şekilde bronzlaşma sağlayan Talya Katı Kakao Yağı'nı; tatlılar, atıştırmalıklar ve hatta kahvelerinizde bile kullanabilirsiniz. Vücuda karşı hiçbir zararlı madde içermeyen ürün, nemlendirme özelliği sayesinde ciltteki kuruluğu ve çatlak oluşumunu da engelliyor. Vücudunuzda kullanmak istediğiniz bölgeye, nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadığı ve ambalajında saklanmaya devam edildiği sürece uzun süre kullanabileceğiniz ürünün cildinize iyi geleceğinden hiç şüphemiz yok! Ayrıca ürünü avantajlı kılan en önemli özelliklerden biri de soğuk sıkımlı olması.

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10. Lezzetli ve tam kıvamlı çikolataların mimarı: Katkı Dünyası Kakao Yağı

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Siz de çayın, kahvenin ve içeceklerin yanında tükettiğiniz çikolataları kendiniz hazırlamak istiyorsanız hayatınızı kolaylaştıracak Katkı Dünyası Kakao Yağı ile listemize son veriyoruz. Katı hâlde elinize ulaşacak olması sizi hiç korkutmasın! Benmari usulüyle kolayca eritilebiliyor. Dilerseniz daha sonra içerisine çeşitli aromalar, kuruyemişler ve çikolatanın temel malzemesini de ekleyebilirsiniz. Bu noktadan sonra tek yapmanız gereken, hazırladığınız karışımı kalıba dökmek. Ayrıca ürünü erittikten sonra kendinize uygun bir şişede cilt bakım yağı olarak da kullanabilirsiniz. Ürünü kullandıktan sonra bir daha başka kakao yağı aramayacağınıza eminiz!

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