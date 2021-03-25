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Fazıl Say: 2 ev var demek günde 2 kere sevişiyoruz demek

25.03.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli piyanist Ece Dağıstan ile 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu. Ece Dağıstan evliliğiyle yaptığı açıklamayla gündem olunca Fazıl Say bakın ne dedi.

Fazıl Say: 2 ev var demek günde 2 kere sevişiyoruz demek

Müzisyen Ece Dağıstan Say, eşi piyanist Fazıl Say'la ilişkisine ilişkin olarak yaptığı, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasına gelen yorumlarla gündem oldu.

Ece Dağıstan Say ve Fazıl Say bu açıklamadan sonra gündeme gelince Fazıl Say kendisine gelen bir yoruma bomba bir yanıt verdi.

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Fazıl Say ilişkileri hakkında yazılan eleştirilere yanıt olarak "2 ev var demek günde 2 kere sevişiyoruz demek. Bir o evde bir bu evde" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say
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