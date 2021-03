Fazıl Say: 2 ev var demek günde 2 kere sevişiyoruz demek

Müzisyen Ece Dağıstan Say, eşi piyanist Fazıl Say'la ilişkisine ilişkin olarak yaptığı, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasına gelen yorumlarla gündem oldu.

Ece Dağıstan Say ve Fazıl Say bu açıklamadan sonra gündeme gelince Fazıl Say kendisine gelen bir yoruma bomba bir yanıt verdi.

Fazıl Say ilişkileri hakkında yazılan eleştirilere yanıt olarak "2 ev var demek günde 2 kere sevişiyoruz demek. Bir o evde bir bu evde" dedi.