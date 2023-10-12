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Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik! "En iyi, en doğru açıklamaları yapan lider"

12.10.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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Hamas-İsrail çatışmaları şiddetini artırarak sürerken Fazıl Say da sessizliğini bozdu. Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki tutumunu sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından çatışmalar arttı ve İsrail karşı saldırıya geçti. Şiddeti artarak devam eden ve her görüntünün kan dondurduğu çatışmalara dair piyanist Fazıl Say da görüşünü paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava operasyonlarını eleştiren ve sivil ölümlere sessiz kalmayan sanatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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"Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" diyen Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset “ölüm kültürü” vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Fazıl Say paylaşımın devamında ise "Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi." dedi.

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