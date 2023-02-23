'Fazla bir maddi değeri yok ama...' Cebinden çıkardığı bozuk para herkesi duygulandırdı! Türkiye'ye yardıma gelen İsrailli komutana verilen o Türk lirası...

Kahramanmaraş merkezli ve çok sayıda büyük yıkımlara, can kayıplara yol açan depremlerin ardından Türkiye'ye tüm dünyadan destek için ekipler gelmişti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler arasında İsrailli ekip de vardı. İsrail, sivil savunma birliği kurtarma birimleri ve birçok özel kurtarma ekibiyle Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler ülkelerine dönmüş olsalar da deprem felaketinin ardından, bölgede yaşanan duygu yüklü anlara dair yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrailli bir komutan enkazdan çıkardığı bir çocuğun amcasıyla yaşadıklarını ve cebindeki Türk lirasının hikayesini anlattı. İşte detaylar...

İSRAİLLİ KOMUTAN ANLATTI, HERKES DUYGULANDI

İsrailli ekip, Türkiye'de çalışmalarından sonra çok sayıda anı biriktirip ülkelerine geri döndü. Bu duygu yüklü anılardan bir tanesi de Sivil Savunma Birliği kurtarma birim komutanı Golan Vach'in yaşadığı anıydı. O anları cebinden çıkardığı bozuk parayla anlatan Vach'in söyledikleri dinleyen herkesi duygulandırdı.

"ADETA BİR DOĞUM GİBİ..."

Komutan o bozuk paranın hikayesini şu sözlerle anlattı:

"30 saat süren bir uğraşın sonunda tünelin ucunda bir çocuk göründü. Ekipler çocuğu örten betonu elleri ile temizlediler. Ekipteki arkadaşlarımızdan biri 2 yıl önce çocuğunu kaybetmişti. Bu arkadaşımız ilk önce çocuğun başını okşadı ve onun sakinleşmesini sağladı. Ve ona her çocuğun bütün dünyada anlayabileceği bir lisanla şarkı söylemeye başladı. Adeta bir doğum gibi çocuğun enkaz altından çıkartılma işlemi başladı. Uzun süren bu kurtarma sürecinde çocuk son derece güçlüydü. Sonunda küçük kız, beton ve demir yığınları içinden çıkarıldı. Hepimizin gözlerinde yaşlar vardı.

"ÇOCUĞUN AMCASI YANIMIZA GELEREK BU METAL PARAYI VERDİ"

Söz konusu enkaz tünelinden çıktığımızda çocuğun amcası yanımıza gelerek bu metal parayı verdi. Bu basit bir metal paradır, fazla bir maddi değeri yoktur. Ancak amcanın izahatına göre; yerel geleneklerde bu metal para doğum yapan kadına verilir. Ancak doğum zor bir doğum ise bu para doğumu gerçekleştiren ebeye verilir dedi."



