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Fedakâr eş anlamlısı nedir? Fedakâr kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle insanlar için kullanılan fedakâr kelimesi zihnimizde pozitif bir imaj oluşturur. Fedakâr kimseler sevilen, takdir gören kişilerdir. Fedakâr sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "kurtulmalık, fidye, bedel" gibi anlamlara gelmektedir. Peki, fedakâr kelimesinin eş anlamı nedir?

Fedakâr eş anlamlısı nedir? Fedakâr kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fedakâr sözcüğü dilimize Arapçadan yerleşmiş ve uzun zamandır kullanılan bir kelimedir. Arapçada "kurtulmalık, fidye, bedel, bedel ödeme, feda etme" anlamlarına gelmektedir. Türkçede de benzer anlamlara gelir. Fedakâr kelimesi bir kişilik özelliğini ifade etmektedir. Kendisini ya da sahip olduğu bir şeyi bir başkası için feda etmekten kaçınmayan kişilere denir. Fedakâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de vardır. Fedakâr kelimesini kullandığımız her cümlede bu eş anlamlı kelimeye yer verebiliriz.

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Fedakâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fedakâr eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisidir. Fedakâr kelimesi dilimize etkileşim yoluyla geçmiş bir kelimedir. Kelimenin Türkçedeki karşılığı "kendisini ve ya sahip olduğu bir şeyi bir başkası için feda etmekten kaçınmayan kişi" şeklindedir. dır. Olumlu bir kişilik özelliğini anlatır. Fedakâr kelimesinin eş anlamı olan kelime "özverili"dir. Fedakâr yerine cümle içinde özverili kelimesini kullanabiliriz. Bu durum anlatım bozukluğuna neden olmaz.

Haydut eş anlamlısı nedir? Haydut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHaydut eş anlamlısı nedir? Haydut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fedakârın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Fedakâr kelimesinin eş anlamlısı özverili kelimesi ile farklı cümleler kurmak mümkündür. Özverili kelimesi ile örnek cümle örnekleri şu şekilde olabilir:

  • Annem çok özverili olduğu için herkesçe takdir görür.
  • Arkadaşlar arasında özverili davranmak arkadaşlığın olmazsa olmazıdır.
  • Babası Arda’ya karşı çok özverili davranıyordu.
  • Senin genç, temiz ve özcerili kişiliğini böylesi bir felakette harcamak istemiyorum.
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