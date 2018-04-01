Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Şarkıcı Fedon, Posta'ya verdiği röportajda kadınlar, evlilik ve ilişkiler üzerine çok konuşulacak iddialı sözler sözledi. Fedon'a göre aşk yatağa girince bitiyor. İşte o açıklamaların satır başları: 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evlisiniz. Ayrı evlerde evlilik nasıl oluyor? İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim. Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz. Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz. O konuda vicdan azabım büyük ama neye yarar? 17 yaşında almışsın, ömrünü yemişsin... Bu saatten sonra başımda gezdirsem ne fayda? O da ayrı mevzu. Aşk tamamen bitti mi aranızda? Ne aşkı! Kimse kendini kandırmasın. Bunca yıl sonra aşk mı olur? Aşk acıdır. Aşk finaldir. Ne zannediyorsunuz aşkı? “Aşığınım yanında olamasam da...” Yanında değil, o yüzden aşıksın işte. Sok bakalım Ferhat ile Şirin’i aynı yatağa. O dakika biter aşk. EVLİLİK DOĞAYA AYKIRI BU KURUM ORTADAN KALKACAK İnsan yanındakine aşık olmaz mı?

Olamaz efendim! Palavra. Evlilik falan, bırakın bunları. Doğaya aykırı. Her şey formalite. Ben belki göremeyeceğim belki ama insanoğlu bu evlilik formalitesinden sonunda kurtulacak. Bu kurum ortadan kalkmalı. Adam 1000 lira maaş alıyor. Neymiş efendim, ben bir kadınla sevişmek için gidip ondan izin alacağım da, nikahımızı kıyacak da... Mecbur muyum ben 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya! Kadın da aynı adamla 50 yıl yatmaya mecbur değil! Sen mecbur musun? Soruyorsun, “Mutlu musun?” diye “Mutluyum” diyor. Has..ktir oradan. B.k mutlusun. Pişman gibisiniz evlendiğinize? Gibisi fazla. En büyük pişmanlığım. Ama iki çocuğum var varlıklarına şükrettiğim. Onlar için onun da yaşanması gerekiyormuş demek. “FEDON’LA YATTIM” DEMEK İÇİN GELEN KADIN VAR Çapkınlıklarınız da meşhurmuş... Yanlış. Erkek çapkın değildir. Çapkın olan kadındır. Erkek ona eşlik eder. Ben sabaha kadar bir kadına yazayım, çizeyim... O bana yol vermezse hangi kapıdan girebilirim? Bunlar erkeğin yanılsaması. “Çapkınım” deyince güç bende sanıyor. Kadın seni seçmezse bir halt değilsin sen. Kadın tavlar erkeği. Erkek tavladım sanır.