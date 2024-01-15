Fena yakalandılar... Her fırsatta gizli köşelerde dudak dudağa olan çift bu kez kameralardan kaçamadı!

Marvel dünyasındaki 'Kaptan Amerika' karakterine hayat veren ve geçtiğimiz yıl People dergisi tarafından "yaşayan en seksi erkek" seçilen Chris Evans evlenmişti.

43 yaşındaki ABD'li aktör, kendisi gibi oyuncu olan Alba Baptista ile dünyaevine girmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin, Boston'da sessiz sedasız evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Chris Evans ile Alba Baptista, Los Angeles'ta çıktıkları akşam yemeğinde objektiflere yansıdı. Çifte yemekte ünlü oyuncu Adrien Brody ve kız arkadaşı Georgina Chapman da eşlik etti.

TÜM GECE EL ELE VE DUDAK DUDAĞA

Chris Evans ve Alba Baptista yemeğe gelirken de mekândan ayrılırken de el eleydi ve birbirlerinden bir an bile ayrılmadılar. Romantik anlar yaşayan çiçeği burnunda evli çift, birbirlerini öpücüklere boğdu. Çiftin dudak dudağa olan pozları gündem oldu.







