Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Süper Lig'de 6. hafta 2018-2019 sezonunun ilk derbisine sahne oluyor. Kadıköy'de nefesler tutuldu, tüm Türkiye gözünü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevirdi. Ülker Stadı'nda saat 21.00'deki derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevi ise Alper Ulusoy'un olacak. Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi ve puanını 6'ya çıkardı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor. Beşiktaş ise Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy'e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. DERBİNİN VAR HAKEMİ HALİS ÖZKAHYA

Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu. Özkahya'nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatıf, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Ljajic, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş BAHİS ORANLARI 3. KEZ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için verilen bahis oranları son güncellemeyle eşitlendi. İddia'da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetine 2.30 oran verildi. Karşılaşmanın beraberlik oranı ise 3 olarak belirlendi. Oranlar ilk açıklandığında favori olarak görülen ev sahibi Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.00, deplasman ekibi Beşiktaş'a ise 2.65 oran verilmişti. 11'LERDEN SONRA BEŞİKTAŞ FAVORİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'lerinin açıklanmasının ardından ise İddaa oranlarında Beşiktaş favori oldu. Beşiktaş’ın oranı 2,30’dan 2,10’a düşürülürken, Fenerbahçe’nin oranı ise 2,30’dan 2,50’ye çıktı. 25 YIL SONRA ÜST ÜSTE YENİLGİ TEHLİKESİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek. Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç, son olarak 1992-1993 sezonunda yitirdi. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) mağlup olarak taraftarını üzmüştü. Aradan geçen 25 yılı aşkın sürede ligde sahasında üst üste 2 yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY DEPLASMANINDA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında yarın Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy'e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu. MEDEL CEZALI

Beşiktaş, Kadıköy'e Gary Medel'den yoksun gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano Correia'nın durumu belli oldu. Brezilyalı futbolcu derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Caner Erkin derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı olan tecrübeli futbolcu, derbide de kart görmesi halinde Kayserispor ile oynanacak 7. hafta maçında forma giyemeyecek.

348. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 347 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi. LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 124 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, siyah-beyazlılar 136 golle yanıt verdi. FENERBAHÇE SON 22 MAÇTA 4 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11'ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.

SON MAÇ YARIDA KALDI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son derbi, geçen sezon yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kaldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında iki takım 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş sahaya çıkmayınca, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti. Siyah-beyazlı rakibini, Ülker Stadı'nda konuk edecek Fenerbahçe, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı. Beşiktaş ise, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 347 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 94 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı. GOLCÜLER

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti. EN ÇOK FORMA GİYENLER

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait. Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

EN ERKEN GOL BOLIC'İN

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı. İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza koydu. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı. Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı. İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. Bunlar arasında son 20 yılda iki takımda da oynayan futbolcular şunlar: Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens.

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATAN ZEKİ RIZA SPOREL

Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da yapılan rekabetteki 2. randevuyu Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı. İLK RESMİ MAÇ BERABERE

Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı. KENDİ KALESİNE GOL ATANLAR

Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı. Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı. İLK LİG MAÇI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı. İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İKİ TAKIMDA DA GOL ATANLAR

Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı. Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutçu, Mert Nobre, Tümer Metin ve Mamadou Niang, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı. İLK GECE MAÇI

İki takım arasındaki derbi mücadelesinde ilk gece maçı 12 Haziran 1960'ta, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı. Işıklar altında yapılan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı. EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

Rakiplerin geride kalan 347 derbi maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 94 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı. HASRET MAÇLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında üst üste 17, Fenerbahçe ise çeşitli dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste galip gelemeyerek, taraftarlarına derbi galibiyeti hasreti çektirdi. Öte yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 maç üst üste kazanarak, rakiplerine belirli dönemlerde üstünlük kurdu.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan rekabetinde son dönemlerde üç karşılaşma hükmen sonuçlandı. Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanmasına rağmen Beşiktaş, oyuncusu Mehmet Ekşi'nin çift sarı kartla oynadığının anlaşılması üzerine sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazandığı halde elenmekten kurtulamadı. İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mustafa Denizli, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi. İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşma da yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kaldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında iki takım 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş sahaya çıkmayınca, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. "TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ, GEÇMEDİ Mİ?" TARTIŞMASI

Rakiplerin 16 Kasım 1991'deki maçı, beraberinde uzun yıllar süren bir tartışmaya yol açtı. Fenerbahçe Stadı'da 2-2 biten lig maçının 87. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Özdilek ile attığı beraberlik golünde topun gol çizgisini geçip geçmediği kamuoyunda uzun süren tartışmalara neden oldu. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Semih Yuvakuran, Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'in kaleye gönderdiği topu çıkarırken; maçın hakemi Ahmet Çakar, yardımcısı Çetin Oytuner ile "gol" kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyetin uzun süren itirazları, sonucu değiştirmedi. Maçın oynanmasından 17 yıl sonra yayıncı kuruluşun programında pozisyon masaya yatırılmış ve "piero" adlı aygıtın ölçümlerine göre meşin yuvarlağın, 4 santimetre çizgiyi geçtiği tespit edilerek, tartışmalara son nokta konmuştu.

PANCU KALEYE GEÇTİ

İki takım arasındaki ilginç notlardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde yaşandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maç, adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi maça damgasını vurdu. Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş karşılaşmayı 4-3 kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı. BILICA KAZDI, PENALTI KAÇTI

Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda da çok ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci Volkan Demirel kurtararak rakibine beraberlik şansı tanımadı. Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair play dışı bu hareketi spor gündemini bir süre meşgul etti.

İNÖNÜ'DEKİ SON DERBİ BEŞİKTAŞ'IN

İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı. 3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü Stadı'ndaki son derbi golünün sahibi oldu. FENERBAHÇE, VODAFONE PARK'TA 9 KİŞİYLE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynanan lig maçında eksik kalmasına rağmen rakibine mağlup olmadı. Sarı-lacivertle ekip, 7 Mayıs 2017'de Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Mücadelede ikinci yarıda sayısal olarak da dezavantajlı konuma düşen Fenerbahçe, buna rağmen rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe, kazandığı serbest vuruşta 90+4. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle 9 kişi kaldığı karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

KADINLAR VE ÇOCUKLARIN İZLEDİĞİ DERBİLER

İki takım arasında son yıllardaki 2 derbi tarihe geçti. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs 2012'de BJK İnönü Stadı'ndaki derbiyi, siyah-beyazlı kulübün cezası nedeniyle sadece kadınlar ve anneleri yanlarında olmak koşuluyla 12 yaş ve altı çocuklar statta izleyebildi. İki takım arasındaki 93 yıllık rekabette böylece bir ilk yaşandı. 2012-2013 sezonunun ilk yarısında bu kez Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Kadıköy'deki derbi yine sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynandı. FİKRET ORMAN'IN DERBİ KARNESİ

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, kulüp başkanı Fikret Orman döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, 25 Mart 2012'de ilk kez başkanlığa seçilen Fikret Orman döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplamda 32 derbide karşılaştı. Beşiktaş, Fikret Orman başkanlığında oynadığı derbilerin sadece 8'inde galip gelebildi. Söz konusu derbilerde 2'si hükmen olmak üzere 15 kez yenilen siyah-beyazlılar, 9 kez eşitliği bozamadı. Üçü Türkiye Kupası, biri TFF Süper Kupa, 28'i de Süper Lig'de yapılan bu derbilerde 35 gol atan Beşiktaş, rakiplerinin 6'sı hükmen olmak üzere 51 gol bulmasını önleyemedi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 GALİBİYET

Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı 17 derbi maçtan 4'ünü kazandı, biri hükmen olmak üzere 8'ini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 19 gol atıp, 3'ü hükmen mağlubiyetten olmak üzere 28 gol yedi. GALATASARAY'I DA 4 KEZ YENDİ

Fikret Orman, başkanlığı sırasında Galatasaray ile oynanan derbilerde 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Galatasaray ile oynadığı 15 maçın 4'ünde galip gelirken, 4'ünde berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti. Bu süreçte sarı-kırmızılı takım ile oynadığı derbilerde 16 gol kaydeden Beşiktaş, rakibinden 3'ü hükmen mağlubiyetten dolayı 23 gol yedi. DERBİDE İLK HEYECANI YAŞAYACAKLAR

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile teknik direktörü Phillip Cocu görevleri başında ilk derbi heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım karşısında seçimli olağan genel kurulda kulübün yeni başkanı seçilen Ali Koç, Beşiktaş karşısında bu unvanıyla ilk derbi maçını tribünden takip edecek. Ali Koç'un, başkan seçildikten sonra teknik direktörlük vazifesine getirdiği Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu da ilk derbisinde Beşiktaş karşısında mücadele edecek. Başkan ve teknik direktörün dışında sarı-lacivertli takım adına 12 futbolcu da ilk derbi deneyimlerine çıkacak. Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Michael Frey, Cocu'nun görev vermesi halinde ilk derbilerini oynayacak. Bu futbolcuların dışında görev verilmesi beklenmeyen genç oyuncular Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile sakatlığı süren Tolga Ciğerci de sarı-lacivertli takımda daha önce derbiye çıkmamıştı. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe karşısında 6 futbolcu görev verilmesi halinde ilk derbisinde mücadele edecek. Sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi beklenen kaleci Loris Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic ve Cyle Larin teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Bu oyuncuların dışında genç isimler Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın da daha önce kariyerlerinde hiç derbi maçı oynamadı.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI OYNAYACAKLAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada 4 futbolcu eski takımına karşı forma giyecek. Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev alan ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, Caner Erkin de sarı-lacivertli takıma karşı boy gösterecek. Bu oyuncuların ardından son olarak Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçen Jeremain Lens de eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip adına eski takımına karşı forma giyecek tek isim İsmail Köybaşı olacak. KADIKÖY'DE 56. MAÇ

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında üç farkla üstünlüğü bulunuyor. İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 55 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 21, Beşiktaş 18 kez kazandı, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Fenerbahçe 76, Beşiktaş 70 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var. Taraflar Ülker Stadı'nda 37 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 15, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 13 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evinde 50 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 44 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçını Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE EVİNDEKİ SON 16 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 16 randevuyu yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 16 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde biri hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı. BEŞİKTAŞ'TAN "FARKLI" GALİBİYETLER

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı. ŞENOL GÜNEŞ'İN 13. DERBİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 13. derbi mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekipteki görevine 2015-2016 sezonunda başlayan Güneş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı takımının başında 6 kez derbi galibiyeti sevinci yaşadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde ayrıca üçer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 7. maçını yarın yapacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 sezonda rakibiyle yaptığı 6 lig maçını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, aynı dönemde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibine bir kez mağlup oldu. GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 17 GOL ATTI

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile Galatasaray'a 12 maçta 17 gol attı. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe filelerini 8 kez havalandırırken, Galatasaray'a 9 gol kaydetti. Beşiktaş, 12 derbi karşılaşmasında kalesinde de 13 gol gördü. Fenerbahçe'nin 8 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'dan 5 gol yedi. KUPA MAÇLARINDA RAKİBİNİ YENEMEDİ

Beşiktaş, Güneş döneminde rakipleriyle Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da yaptığı karşılaşmaları kazanamadı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda Galatasaray ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelen siyah-beyazlı takım, maçın normal süresini 0-0 ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, penaltı atışlarında ise 3-0 rakibinin gerisinde kaldı. Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Fenerbahçe ile olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçları yaptı. 2016-2017 sezonunda iki ekip son 16 turunda rakip olurken, siyah-beyazlı takımdan Dusko Tosic, Robin van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. İki ekip geçen sezon Türkiye Kupası'nda bu sefer yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan ilk maçta Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den ise Volkan Demirel ile Alper Potuk kırmızı kart gördü. Bu maçın rövanş karşılaşması Kadıköy'de oynanırken, yaşanan saha olayları nedeniyle mücadele tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra 3-0 hükmen Fenerbahçe'nin galip sayılmasına karar verdi.

DERBİDE GOLLER YABANCILARDAN

Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor. İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı. Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı. BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 32 maçta gollerini atan oyuncular şunlar: Bobo (6), Hugo Almeida (4), Mert Nobre (2), Filip Holosko (2), Olcay Şahan (2), Mario Gomez (2), Ricardo Quaresma (2) Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Michael Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti Hernandez (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao Sabrosa (1), Egemen Korkmaz (1), Mamadou Niang (1), Ramon Motta (1), Vincent Aboubakar (1), Ryan Babel (1), Alvaro Negredo (1), Anderson Talisca (1), Domagoj Vida (1).