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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin yıldızı Nathan Redmond: Dağılmadık, hak ettik!

02.04.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta karşılaşmaya damga vuran Nathan Redmond mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin yıldızı Nathan Redmond: Dağılmadık, hak ettik!
Nathan Redmond

Nathan Redmond

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar adına müsabakanın gidişatını değiştiren futbolcu ise Nathan Redmond oldu. Devreye 1-0 geride giren Beşiktaş’ta İngiliz futbolcu, ikinci yarının başında Hadziahmetovic’in yerine oyuna dahil oldu. Cenk Tosun’un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle, Aboubakar’ın 90. dakikada bulduğu golün asistini yapan Redmond, 75. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı.

29 yaşındaki futbolcu, asistleri ve golüyle siyah-beyazlıların mücadeleyi kazanmasında büyük rol oynadı. 29 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"KAZANMAYI HAK ETTİK"

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"Takımı ve herkesi tebrik ederim" diyerek sözlerine başlayan Redmond, "Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM"

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İngiliz oyuncu, "10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınızda her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üstüme düşeni yaptım." şeklinde konuştu.


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