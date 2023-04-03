Fenerbahçe derbisinde 1 gol 3 asistle yıldızlaşmıştı! Meğer Nathan Redmond maç öncesi her şeyi bilmiş... O konuşmayı paylaştı

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş konuk olduğu derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmeyi başarırken, karşılaşmanın kahramanı Nathan Redmond oldu.

"TARİHE GEÇECEĞİM"

Derbide 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun karşılaşma öncesi bir arkadaşıyla yaptığı görüşme ortaya çıkarken, arkadaşına derbide tarihe geçeceğini ifade etti ve bu söyleminde de haklı çıktı.

"YEDEK KULÜBESİNDEYİM AMA..."

Paylaşılan görüntüntüde Nathan Redmond'un bir arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." yazdığı görülüyor.

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