SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe derbisinde 1 gol 3 asistle yıldızlaşmıştı! Meğer Nathan Redmond maç öncesi her şeyi bilmiş... O konuşmayı paylaştı

Fenerbahçe derbisinde 1 gol 3 asistle yıldızlaşmıştı! Meğer Nathan Redmond maç öncesi her şeyi bilmiş... O konuşmayı paylaştı

03.04.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sarı-Lacivertliler'in ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 4-2 mağlup ederken, mücadelenin yıldızı attığı 1 golün yanı sıra 3 de asist yapan Nathan Redmond olmuştu. İngiliz oyuncu karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Fenerbahçe derbisinde 1 gol 3 asistle yıldızlaşmıştı! Meğer Nathan Redmond maç öncesi her şeyi bilmiş... O konuşmayı paylaştı
Nathan Redmond

Nathan Redmond

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş konuk olduğu derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmeyi başarırken, karşılaşmanın kahramanı Nathan Redmond oldu.

"TARİHE GEÇECEĞİM"

6474ff42e92dbf8fd619194526d63fd7

Derbide 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun karşılaşma öncesi bir arkadaşıyla yaptığı görüşme ortaya çıkarken, arkadaşına derbide tarihe geçeceğini ifade etti ve bu söyleminde de haklı çıktı.

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Arda Güler sarı kart görmeliydi!

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Arda Güler sarı kart görmeliydi!

 Ne yaptın Arda, derbiye damga vurdu!

Ne yaptın Arda, derbiye damga vurdu!

9'ncu dakikada şok! Gözyaşlarıyla kenara geldi

9'ncu dakikada şok! Gözyaşlarıyla kenara geldi

 Fenerbahçe'den Okan Buruk'a flaş gönderme!

Fenerbahçe'den Okan Buruk'a flaş gönderme!

 Dev derbide akılalmaz pozisyon! Herkes dondu kaldı

Dev derbide akılalmaz pozisyon! Herkes dondu kaldı

 Derbi sonrası şampiyonluk hesapları karıştı!

Derbi sonrası şampiyonluk hesapları karıştı!

"YEDEK KULÜBESİNDEYİM AMA..."

d93b1ebb81dcead14145b96ef683b224

Paylaşılan görüntüntüde Nathan Redmond'un bir arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." yazdığı görülüyor.

İŞTE O PAYLAŞIM...

LKLKLK


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan derbi sonrası 'Feyyaz Yiğit'li paylaşım!Beşiktaş'tan derbi sonrası 'Feyyaz Yiğit'li paylaşım!
Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...
Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika beşiktaş fenerbahçe redmond Süper Lig şampiyonluk yarışı yaşında 10 süper li

En Çok Okunan Haberler

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Derbi sonrası şampiyonluk hesapları karıştı!

Derbi sonrası şampiyonluk hesapları karıştı!

Kadıköy'de tarihi anlar! Oyundan çıkarken...

Kadıköy'de tarihi anlar! Oyundan çıkarken...

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Arda Güler sarı kart görmeliydi!

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Arda Güler sarı kart görmeliydi!

Galatasaray'dan olay paylaşım! 'İstifa!'

Galatasaray'dan olay paylaşım! 'İstifa!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.