Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'den A Milli Takım'a övgü ve Mourinho itirafı!

Sarı-lacivertli takımın, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 31 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2024 performansını da değerlendirdi.

Şampiyonanın zor olduğunun altını çizen Fred, "Büyük tutku gösterdiler. Bu anlamda her oyuncuyu tebrik ediyorum. Tabii öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik etmem gerekiyor. Dün maçı izleyemedik, hazırlık maçımız vardı. Elbette Türkiye'nin kazanmasını isterdik ama bu gerçekleşmedi. Umarım güçlü şekilde devam ederler." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZ GAYET İYİ İLERLİYOR"

Fred, yeni sezon için yoğun şekilde çalıştıklarını ve şu ana kadar yurt dışı kampının çok verimli geçtiğini söyledi.

Fenerbahçe ile burada olmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Burada olmaktan mutluyum. Sezon öncesi çalışmalarımız gayet iyi ilerliyor. Her şey yolunda gidiyor. Sezon öncesi idmanlar daima zorludur. Sezon içinde bu çalışmaların karşılığını almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun herkes tarafından iyi şekilde tanındığını aktaran Fred, "Kendisi harika bir teknik adam, şaka yapmayı sever ama iş zamanı geldiğinde herkesten iyi çalışma ister. Herkes bu noktada istekli. Bunu idmanlarda ve maçlarda göstermeye çalışıyoruz. Bu, takım açısından çok önemli bir unsur. Sezon içinde bu istekli halimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Kendisi her zaman galip gelmek isteyen biridir. Takım içinde de böyle çok oyuncu var." diye konuştu.

"MOURINHO'NUN GELDİĞİNİ DUYUNCA..."

Portekizli teknik direktörün gelişini öğrendiklerinde takım olarak mutluluk duyduklarını kaydeden Fred, şöyle devam etti:

"Onun buraya gelmesi çok önemli. Mourinho, dünyanın en büyük teknik adamlarından biri. Geldiğini duyunca çok mutlu oldum. Takıma çok etkisi çok oldu. Kendisi prensiplere sahip birisi. Hem genç hem tecrübeli oyuncular ondan birçok şey öğrenecektir. Kariyerinde çok fazla kupa kazandı. Çok iyi bir insan ve teknik adam. Bize daha iyiyi sürekli gösteriyor. Futbolu nasıl düşünmemiz noktasında bizlere yardımcı oluyor."

Mourinho'nun genç oyunculara çok değer verdiğini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Mourinho, genç oyuncuları takip ediyor. Daha fazla oyuncu takıma katılabilir. Gençlerin sezon öncesi kampında iyi işler yaptıklarını söyleyebilirim. Gençler de antrenman yapmaktan, maçlarda oynamaktan mutlular. Tecrübeli oyuncuların genç oyunculara yardım etmesi gerekiyor. Öz güven inşa ederlerse onlar açısından verimli olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Soyunma odasında isminin "Firet" şeklinde yazılmasının sorulması üzerine Fred, "Takıma yeni bir oyuncu katıldı. Şaka bir yana soyunma odasında böyle bir durum yaşandı. Gerçek Fred olarak buradayım." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ KUPALAR VE ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK"

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle 15 maç kaçırdığını anlatan Fred, "Kariyerimde ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Takımıma çok gol ve asist katkısı yapamadım bu eksikten dolayı. Ben de her zamanki gibi şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum. Elbette gol atmak asist yapmak önemli ama benim için en önemlisi kupalar ve şampiyonluklar kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Fred, dünkü hazırlık maçında kaptanlık pazubendini takmasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Kaptanlık bandını takmak güzel bir his çünkü ben de tecrübeli oyunculardan biriyim ama kaptan değilim. İlk kaptanımız Dzeko, sonra da Tadic ve Mert Hakan. Bu isimler kaptan. Dünkü maçta Dzeko çıkınca gençler içinde tecrübeli oyuncu olarak ben sorumluluk aldım. Saha içinde kaptan olsam da olmasam da uyarı yapmayı seviyorum. İhtiyaç olduğunda buradayım elbette."