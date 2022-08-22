Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı! "Cinsellik olmadan ilişki yürür mü?"

Instagram, YouTube gibi platformlarda aktif olarak yer alan ve binlerce takipçisi bulunan Ala Tokel, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.
Alaka Tokel, bir takipçisinden gelen, "Cinsellik olmadan ilişki yürür mü?" sorusuna, "Cevaplamicam ama hayır" diye yanıt verdi.
Soru-cevap etkinliği yapan fenomene bir de itiraf niteliğinde bir soru geldi. Bir takipçisi, "Sevgilimin arkadaşından hoşlanıyorum ne yapmalıyım?" diye sordu. Bunun üzerine Tokel, "Bu dünyanın çivisi çıkmış." dedi.
1994 doğumlu Ala Tokel 28 yaşındadır.
YouTube'da yaşam tarzı videolarını yayınlıyor.
Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde aldı.
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