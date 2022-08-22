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  4. Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı! "Cinsellik olmadan ilişki yürür mü?"

Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı! "Cinsellik olmadan ilişki yürür mü?"

22.08.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, iddialı kıyafetleri ve pozlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Sosyal medyada paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan fenomen, takipçisinden gelen cinsel içerikli soruyu yanıtladı.

Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı! "Cinsellik olmadan ilişki yürür mü?"

Instagram, YouTube gibi platformlarda aktif olarak yer alan ve binlerce takipçisi bulunan Ala Tokel, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.

Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı!

"CİNSELLİK OLMADAN İLİŞKİ YÜRÜR MÜ?"

Alaka Tokel, bir takipçisinden gelen, "Cinsellik olmadan ilişki yürür mü?" sorusuna, "Cevaplamicam ama hayır" diye yanıt verdi.

Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı!

"SEVGİLİMİN ARKADAŞINDAN HOŞLANIYORUM"

Soru-cevap etkinliği yapan fenomene bir de itiraf niteliğinde bir soru geldi. Bir takipçisi, "Sevgilimin arkadaşından hoşlanıyorum ne yapmalıyım?" diye sordu. Bunun üzerine Tokel, "Bu dünyanın çivisi çıkmış." dedi.

Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı!

1994 doğumlu Ala Tokel 28 yaşındadır.

Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı!

YouTube'da yaşam tarzı videolarını yayınlıyor.

Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı!

Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde aldı.

Fenomen Ala Tokel o soruyu yanıtladı!

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Ala Tokel
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