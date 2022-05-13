Fenomen Ala Tokel paylaştı: Sütyen giymiyorum

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gündemde yer alan 'sütyen' konusuyla ilgili bir paylaşım da Ala Tokel'den geldi.

ALA TOKEL: SÜTYEN GİYMİYORUM

MHP'li eski milletvekili Ahmet Çakar, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hakkında, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" dedi.

Bu söz üzerine sosyal medyada paylaşımlar sürerken bir paylaşım da fenomen Ala Tokel'den geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tokel, "Doğrusunu söylemek gerekirse ben de sütyen giymiyorum" ifadelerini kullandı. Tokel'in bu paylaşımı yaklaşık 12 bin kişi tarafından beğenildi.





