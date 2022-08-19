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Fenomen Danla Bilic spordan taytlı poz verdi!

19.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformu için ektiği makyaj videolarıyla ün kazanan Danla Bilic, ilerleyen dönemlerde de yükselişine hızla devam etti. Geçirdiği operasyonunun ardından hızla kilo veren fenomen, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Fenomen Danla Bilic spordan taytlı poz verdi!

Danla Bilic son dönemlerin göz önünde olan isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Danla Bilic, bu defa spor salonu paylaşımıyla ilgi çekti.

SPORDAN TAYTLI POZ VERDİ

Geçirdiği operasyonun ardından hızla kilo veren Danla Bilic formunu koruyor.

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

Fenomen, spor salonundan taytlı poz verdi.

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

27 yaşındaki fenomen hem güzelliği hem de düzgün vücuduyla takipçilerinden tam not aldı.

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

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Danla Bilic fenomen
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