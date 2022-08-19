Fenomen Danla Bilic spordan taytlı poz verdi!

Danla Bilic son dönemlerin göz önünde olan isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Danla Bilic, bu defa spor salonu paylaşımıyla ilgi çekti.

SPORDAN TAYTLI POZ VERDİ

Geçirdiği operasyonun ardından hızla kilo veren Danla Bilic formunu koruyor.

Fenomen, spor salonundan taytlı poz verdi.

O pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

27 yaşındaki fenomen hem güzelliği hem de düzgün vücuduyla takipçilerinden tam not aldı.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





