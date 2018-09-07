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Fenomen dizi Ezel, o ülkede yeniden çekilecek

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2018 22:27 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı fenomen dizi Ezel, Romanya'ya uyarlanıyor. Ünü Türkiye'yle sınırlı kalmayıp, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde de yayınlandığı dönem çok ses getiren Ezel'in "Vlad" adını taşıyan Romanya versiyonunda ülkenin önde gelen aktörleri rol alıyor.

Fenomen dizi Ezel, o ülkede yeniden çekilecek

Eccho Rigts işbirliğiyle gerçekleşen anlaşmayla birlikte çekimleri yaz aylarında başlayan ve “Vlad” adını taşıyan dizinin ilk 13 bölümü 2019’da Romanya’nın önde gelen tv kanalı Pro Tv’de yayınlanacak. Vlad’in başrollerini Romanya televizyon yıldızlarından Olympia Melinte, Diana Sar ve Adrian Nartea üstleniyor.

vlad ezel

Türk dizi tarihinde ezberbozan senaryosu, güçlü başrol oyuncuları ve anlatım diliyle çok önemli bir yere sahip olan Ezel, aynı zamanda Türk dizilerinin dünyaya açılmasında başı çeken dizilerden biri. Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük ilgi uyandıran Ezel, ilk sezonunun yayınlandığı 2009 yılından bu yana 150 ülkeye satıldı.

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