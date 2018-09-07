Fenomen dizi Ezel, o ülkede yeniden çekilecek

Eccho Rigts işbirliğiyle gerçekleşen anlaşmayla birlikte çekimleri yaz aylarında başlayan ve “Vlad” adını taşıyan dizinin ilk 13 bölümü 2019’da Romanya’nın önde gelen tv kanalı Pro Tv’de yayınlanacak. Vlad’in başrollerini Romanya televizyon yıldızlarından Olympia Melinte, Diana Sar ve Adrian Nartea üstleniyor.

Türk dizi tarihinde ezberbozan senaryosu, güçlü başrol oyuncuları ve anlatım diliyle çok önemli bir yere sahip olan Ezel, aynı zamanda Türk dizilerinin dünyaya açılmasında başı çeken dizilerden biri. Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük ilgi uyandıran Ezel, ilk sezonunun yayınlandığı 2009 yılından bu yana 150 ülkeye satıldı.

