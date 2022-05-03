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Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı! "Annen senden güzel"

03.05.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan işleri ve özel hayatıyla gündeme gelmesinin yanı sıra Instagram pozlarıyla da adından söz ettiriyor. 31 yaşındaki internet ünlüsü Duygu Özaslan, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı! "Annen senden güzel"

Duygu Özaslan YouTube için çektiği makyaj videoları ile tanındı. Son zamanlarda pozları ve kombinleriyle oldukça konuşulan fenomen Duygu Özaslan geçtiğimiz haftalarda, vücuduna dar gelen kıyafetiyle olay olmuştu.

DUYGU ÖZASLAN ANNESİNİ PAYLAŞTI

Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden biri olan Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı.

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Özaslan o pozuyla takipçilerine, "Annen senden daha güzel" dedirtti.

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Pozlarına yaptığı photoshopla, reklam yaparken kullandığı kelimelerle veya dünyaca ünlü isimlerin kombinlerini birebir taklit etmesiyle gündeme gelen Özaslan geçtiğimiz günlerde dar elbisesiyle doğum gününü kutlamıştı.

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Özaslan'ın cesur pozuna, "Göğüslerin patlayacak", "Ayakkabıyı görene kadar her şey mükemmeldi" gibi yorumlar gelmişti.

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan ancak sonrasında bırakan Özaslan İnfluencer işlerine yöneldi.

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Yıllar içerisinde en çok takip edilen isimlerin başında gelen Özaslan, İnfluencer alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Fenomen bir süredir, basketbol oyuncusu olan Can Maxim Mutaf ile ilişki yaşıyor.

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı!

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Duygu Özaslan
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