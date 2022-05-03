Fenomen Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı! "Annen senden güzel"

Duygu Özaslan YouTube için çektiği makyaj videoları ile tanındı. Son zamanlarda pozları ve kombinleriyle oldukça konuşulan fenomen Duygu Özaslan geçtiğimiz haftalarda, vücuduna dar gelen kıyafetiyle olay olmuştu.

DUYGU ÖZASLAN ANNESİNİ PAYLAŞTI

Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden biri olan Duygu Özaslan annesiyle pozunu paylaştı.

Özaslan o pozuyla takipçilerine, "Annen senden daha güzel" dedirtti.

Pozlarına yaptığı photoshopla, reklam yaparken kullandığı kelimelerle veya dünyaca ünlü isimlerin kombinlerini birebir taklit etmesiyle gündeme gelen Özaslan geçtiğimiz günlerde dar elbisesiyle doğum gününü kutlamıştı.

Özaslan'ın cesur pozuna, "Göğüslerin patlayacak", "Ayakkabıyı görene kadar her şey mükemmeldi" gibi yorumlar gelmişti.

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan ancak sonrasında bırakan Özaslan İnfluencer işlerine yöneldi.

Yıllar içerisinde en çok takip edilen isimlerin başında gelen Özaslan, İnfluencer alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.

Fenomen bir süredir, basketbol oyuncusu olan Can Maxim Mutaf ile ilişki yaşıyor.





