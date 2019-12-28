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  4. Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:52 | Son Güncelleme

Katıldığı evlilik programıyla adından söz ettiren fenomen gelin adayı Naz Mila, dün akşam gittiği gece kulübünde dansıyla dikkat çekti.

Yıllar önce Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mila, son olarak göğüs dekolteli kıyafetiyle dans ettiği anların videosunu yayınladı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Gürkan isimli sevgilisiyle nikah masasına oturan Naz Mila, dün akşam kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Cesur kıyafet tercihleriyle her daim dikkatleri üzerine çeken Mila, geceden anları Instagram hesabından yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
naz mila zuhal topal instagram

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