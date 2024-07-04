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Fenomen ismi 'escort' olmakla suçladı! Deniz Akkaya ifadeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.07.2024 10:44
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Eski manken Deniz Akkaya son dönemde kızı Ayşe ile yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Kızı ve eski eşi ile mahkemelik olan ünlü isim bir şok daha yaşadı. Manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler'in sosyal medya üzerinden hakarete maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olduğu dosyada şüpheli olan Deniz Akkaya ifadeye gitmedi. Akkaya hakkında savcılık yakalama talep etti.

Fenomen ismi 'escort' olmakla suçladı! Deniz Akkaya ifadeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıktı

Eski manken Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığı iddiası magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Akkaya ve kızı arasında yaşanan bu olaylardan sonra Ayşe'nin babası ve dedesi küçük kızın velayeti için ünlü mankene dava açtı. Mahkeme küçük kızın velayetini babası Efe Önbilgin'e verirken, Önbilgin Akkaya aleyhine tedbir kararı da aldırmıştı.

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ÜNLÜ FENOMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken bu kez Akkaya manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile mahkemelik oldu. Günaydın'dan Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Miray İpekler Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu.

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10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını, ailesiyle birlikte İstanbul Kadıköy'de yaşadığını, Akkaya ile yüz yüze gelmediğini ancak aynı işleri yapmaları sebebiyle ortak birçok arkadaşları olduğunu söyledi.

ESCORTLUK OLMAKLA SUÇLADI

Yine bir başka fenomen Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var.

Sadece bu yüzden ailemle kalmış olduğum evde escortluk yaptığıma dair paylaşımlar yaptı. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı" dedi.

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EV ADRESİMİ PAYLAŞTI, TEHDİT ETTİ

Deniz Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi. Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

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İFADEYE GELMEDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Deniz Akkaya savcılığa gelmedi ve ifadesini de vermedi. Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Selin Ciğerci
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