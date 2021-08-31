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Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi

31.08.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulundu. Fenomenin ölümü sonrası açıklama yapan polis yetkilileri cinayet ya da intihardan şüpheleniyor.

Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi

Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu. Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

BİR ERKEK CESEDİYLE BERABER BULUNDU

Cinayet ya da intihar üzerinde durulan polis raporunda göre akşam 04.30'da Mercedes Moor takma isimli fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı. Evde ayrıca bir de erkek cesedi bulundu.

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Instagram'da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de bulunuyor.

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